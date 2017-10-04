​А где бензин?

С подобной трактовкой ситуации не согласились на самом заводе. В понедельник пресс-служба предприятия распространила заявление, в котором особо отметила, что возникший дефицит топлива никак не связан с плановым капремонтом.

Капитальный ремонт на АНПЗ был начат 18 августа, завершен 22 сентября с опережением графика на 7 суток. Уже тогда, в августе, на заводе предупредили, что перед остановкой на ремонт в резервуарах предприя­тия накоплены необходимые объемы социально значимых нефтепродуктов, достаточных для обеспечения потребностей региона.

Вот и теперь в заявлении пресс-службы отмечается, что весь положенный объем нефтепродуктов был своевременно отгружен. На сегодня все технологические установки завода работают на 100% мощности, их пуск и вывод на рабочий режим осуществлены в соответствии с технологическими регламентами.

Среднесуточная переработка нефти Атырауским НПЗ составляет 15,9 тыс. тонн, при этом в сутки предприятие производит 2–2,2 тыс. тонн бензина, 4,5–5 тыс. тонн дизельного топлива, что полностью соответствует плану производства, утвержденному отраслевым министерством. Данные объе­мы аналогичны объемам до остановки завода на капремонт.

При этом подчеркивается, что по состоянию на 2 октяб­ря в резервуарах основного поставщика топлива в регионе – «Атырау мұнай өнімдері» – в наличии имелось более 2 тыс. тонн неф­тепродуктов, половина из которых – автомобильный бензин различных марок.