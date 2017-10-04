​А где бензин?

С подобной трактовкой ситуации не согласились на самом заводе. В понедельник пресс-служба предприятия распространила заявление, в котором особо отметила, что возникший дефицит топлива никак не связан с плановым капремонтом.
Капитальный ремонт на АНПЗ был начат 18 августа, завершен 22 сентября с опережением графика на 7 суток. Уже тогда, в августе, на заводе предупредили, что перед остановкой на ремонт в резервуарах предприятия накоплены необходимые объемы социально значимых нефтепродуктов, достаточных для обеспечения потребностей региона.
Вот и теперь в заявлении пресс-службы отмечается, что весь положенный объем нефтепродуктов был своевременно отгружен. На сегодня все технологические установки завода работают на 100% мощности, их пуск и вывод на рабочий режим осуществлены в соответствии с технологическими регламентами.
Среднесуточная переработка нефти Атырауским НПЗ составляет 15,9 тыс. тонн, при этом в сутки предприятие производит 2–2,2 тыс. тонн бензина, 4,5–5 тыс. тонн дизельного топлива, что полностью соответствует плану производства, утвержденному отраслевым министерством. Данные объемы аналогичны объемам до остановки завода на капремонт.
При этом подчеркивается, что по состоянию на 2 октября в резервуарах основного поставщика топлива в регионе – «Атырау мұнай өнімдері» – в наличии имелось более 2 тыс. тонн нефтепродуктов, половина из которых – автомобильный бензин различных марок.