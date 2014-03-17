А какова официальная версия?

Общество
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«Каждый случай, – отмечается в письме, – рассмотрен специально созданной комиссией, в состав которой включены специалисты всех научных центров и комитетов Минздрава, Агентства РК по защите прав потребителей. За время работы комиссии в 2013 году проведено около 500 замеров воздуха, 760 замеров радиационного фона, проверены продукты питания, вода и все другие факторы окружающей среды, влияющие на организм человека. Все показатели не превышают предельно допустимых норм».

Увы, ничего нового, что могло бы, как говорится, пролить хотя бы какой-то свет на загадочную болезнь. Между тем аким Есильского района Кали Рахметов в интервью одному из телеканалов высказал серьезную обеспокоенность по поводу пригодности территории села для дальнейшего проживания населения, ведь здоровье людей подвергается серьезной опасности. И главное, «враг» неизвестен. Если предположить, что причиной всему выбросы радона, то почему симптомы болезни явно не соответствуют тем, что описаны в медицинской литературе? Другое дело – аргон. Являясь также инертным газом, он как раз таки оказывает на организм человека наркотическое воздействие, может вызывать головокружение, тошноту, потерю сознания, а при высокой концентрации – и смерть от асфиксии.

В одной из работ профессора из Екатеринбурга Владимира Уткина, который, кстати, родом из Казахстана, есть фундаментальное исследование, связанное с «поведением» этого элемента в природе. Так вот, по данным российского ученого, в весенние месяцы концентрация растворенного в подземных водах аргона по каким-то причинам значительно возрастает. А именно на этот период, по данным Минздрава, приходится пик заболеваний жителей села Калачи. Может, тут и следует искать ключ к разгадке?

И еще одна новость, которая касается этой истории. В ближайшее время изучением ситуации в Калачах и займутся томские ученые, об этом сообщает сайт Томского политехнического университета. По словам профессора этого вуза Леонида Рихванова, его коллеги сотрудничают с казахстанским институтом радиационной медицины и экологии. Представители института обратились к российским ученым с просьбой помочь разобраться в ситуации. Пожелаем же, чтобы в этом деле поскорей была поставлена точка.

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