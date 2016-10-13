​«А король-то голый!»

коллаж Павла ЦЕДИЛИНА

Демонстрация обнаженного тела в общественных местах в ряде зарубежных стран – это уже не прерогатива больных эксгибиционизмом и не правонарушение, как минимум, а вроде как протестное выражение позиции дееспособного индивидуума или группы лиц по предварительному сговору.

Художники от слова «худо»

Они утверждают, что это современное искусство, и не боятся быть непонятыми буквально всеми, устраивая свои акции где ни попадя.

Перфоманс – термин изначально нейтральный, означающий представление, ориентированное на аудио­визуальное восприятие синтеза всевозможных направлений – театра, музыки, спецэффектов. Это действо разделяется на персональный, автобиографический, в котором главное место занимает личность художника («нарциссическое искусство тела», «живая скульптура»), и коллективный, обнаруживающий связь с карнавальной традицией и народным зрелищем, где важную роль приобретает участие публики. На Западе сейчас это слово все чаще и чаще употребляется не в связи с различными креативными видами искусства, а с демонстрацией­ обнаженки в том или ином стиле. Одни художники «пускают тело в ход», чтобы выразить свое несогласие с политическим режимом и социальными изменениями, другие – чтобы поддержать чьи-то права, третьи – ради искусства и пиара.

Лондонская художница Джексон с очень подходящим именем – Поппи, специализируется на изображении обнаженной женской натуры. Впрочем, и саму себя показывать не забывает. Как-то она просидела голой на крыше одного из домов в спальном районе британской столицы и объяснила это тем, что пыталась призвать всех ­выйти из интернет-общения и уделять больше внимания настоящей жизни и реальным людям.

Еще более знаменита Мила Мауре из Дюссельдорфа. В ее «послужном списке» – акция «Голое сэлфи», которую она провела в Берлине и Париже. Прохаживаясь по центрам европейских столиц в чем мать родила, Мила предлагала всем желающим сделать с нею сэлфи. Тем самым она высмеивала пристрастие своих современников к фотографированию самих себя. В Германии к этому отнеслись с пониманием, а вот во Франции жандармы фотографироваться с женщиной не стали, а заставили ее одеться и препроводили в участок. Публичная демонстрация гениталий карается в этой стране штрафом в 15 тыс. евро и годом тюрьмы, но художницу отпустили на следующее утро, предупредив, что повторные акции ей с рук не сойдут.

Следующий откровенный перфоманс от Мауре – посещение ею экспозиции «Обнаженная жизнь» Вестфальского музея искусства и истории, где демонстрировались работы классических мастеров с соответствующим содержанием. Художница пришла сюда в одних туфлях и маленьким голеньким ребенком на руках. На фоне признанных шедевров, изображавших обнаженную натуру, Мила с ребенком смотрелась так органично, что посетители отреагировали спокойно, приняв дефиле за запланированную кураторами акцию в рамках выставки.

И последнее заметное деяние Мауре – «голый протест» против действий выходцев из Африки и Ближнего Востока, устроивших массовые беспорядки в ночь на 1 января в Кельне. Женщина вышла полностью обнаженной на площадь, где произошли эти события, и попыталась привлечь внимание прохожих внешним видом и плакатом с надписью: «Уважайте нас! Мы не беззащитные жертвы, даже если мы нагие». Полиция не стала препятствовать художнице, лишь просила прохожих не приближаться к ней.

Мила Мауре преподносит свое тело в качестве произведения искусства и креативит в духе обнаженного творчества. Свои работы она считает полными драматизма и психологизма. Пикантность ситуации в том, что творит она в тандеме со своим супругом – фотографом.

Да, непросто подниматься до высоты титанов искусства и творчества. Тут нужны талант, труд и терпение. А если не терпится, талантом Бог обделил, а трудиться не хочется? Тогда, видимо, и идут в такое… «современное искусство».

На обнаженном энтузиазме

Дальше речь пойдет о тех, кто не придумал ничего лучше, как отстоять (отлежать, отсидеть, отъездить) свою позицию в чем мать родила.

Когда мэр Нью-Йорка Билл де Блазио осудил голые перфомансы на Таймс-сквер и заявил, что избавит улицу от «ню» моделей, с которыми любят фотографироваться туристы, «натуралисты» решили выразить свое несогласие. Более 300 американцев вышли на акцию, целью которой было заявить, что ходить в костюмах Адама и Евы – их законное право.

А вот полторы сотни активистов защиты животных в Испании из организации Anima Naturalis разделись не из каприза и возмущения, а ради протеста против использования натуральных мехов. Собравшись в барселонском Sant Jaume Square, группа демонстрантов активистов защиты животных разделась и улеглась на тротуаре.

«Животным нужен их мех, а мы можем обойтись без него», – объявили они. Особенно выразительно это прозвучало, учитывая прохладную погоду – 13–14 градусов тепла. Невзирая на это, активисты еще и облились красной краской, что символизировало кровь погибших животных ради производства меховых изделий. Активисты задавали зрителям риторический воп­рос: сколько нужно убить животных ради того, чтобы сделать одну шубу?

Впечатляющее зрелище должно было явиться напоминанием о жестокости, с которой люди убивают лис, норок, выдр, рысей, бобров и шиншилл. Животные, меху которых предстоит рано или поздно отправиться на конвейер, проводят свою жизнь в маленьких грязных клетках, они страдают, калечат себя, пытаясь убежать. Их защитники напоминают, что методы, которыми их убивают, мучительны. Anima Naturalis указывает, что сегодня у человека есть множество способов согреться и нарядиться, не прибегая к убийству. Кроме того, процессы изготовления меховой одежды, в частности дубленок, не экологичны. Основными производителями меховой одежды в Европе являются Греция, Германия, Италия, а также Испания, где большинство меховых ферм расположено в Каталонии.

В столице Австрии защитники животных заперлись в клетках у местного парламента, будучи одетыми лишь в перчатки, обувь и маски, символизировавшие кроликов. Их перфоманс был направлен против использования зверюшек в экспериментах. Согласно сведениям протестующих, каждые три минуты в лабораториях погибает одно животное.

Голые велосипедисты уже традиционно разъезжают каждый год в марте по городам Бразилии, ЮАР, Америки и ряда других стран, протестуя против зависимости от ископаемого топлива и пропагандируя здоровый образ жизни.

В испанской провинции Астурии в городке Миерес местные пожарные тоже разделись, но под социальным лозунгом, обращенным к властям, который гласил: «Мы остались голыми из-за ваших сокращений!» В стране, где бастуют и ходят на демонстрации миллионы одетых граждан, голые пожарные стали самыми известными участниками протестов. Им можно было бы и посочувствовать, хотя в связи с таким перфомансом напрашиваются нехорошие ассоциации, где вместо героического образа огнеборцев, видятся образы ролевых игр.

БезОдежное дело

А кое-кто выражение «тело – в дело» понял буквально. И делает на этом деньги, причем вполне законно.

В маленьком городке Вассалборо в американском штате Мэн живет всего 4 500 человек. Тем не менее, этот населенный пункт хорошо известен всему штату, благодаря необычному кафе, носящему название Grand View Topless Coffee Shop, где работают топлес официанты и официантки. Заведение было открыто в 2009 году, и его хозяин подбирал штат из 200 претендентов. Выбрал десять женщин и пять мужчин, приступивших к работе.

Поначалу мэр Вассалборо раздраженно фыркал, местные жители воротили нос от странного кафе, ведь не всякой женщине понравится, когда их мужчины пялятся не на еду, а на тех, кто ее приносит. Но потом клиенты привыкли, и сейчас Grand View Topless Coffee Shop довольно популярен.

А в Лос-Анжелесе есть суши-ресторан Hadaka Sushi, расположенный на улице с характерным названием Sunset Strip. Фирменное блюдо подают на… обнаженных женских телах, причем хозяева утверждают, что это старинная японская традиция. Называется «натурально-кулинарный шедевр» Nyotaimori и стоит недешево – от $1100 и далее.

В Англии пошли другим путем – здесь открылся так называемый «голый» ресторан, который называется Bunyadi. Он работает без электричества и газа, поэтому трапезничают здесь только при свечах, а приготовленную на огне еду здесь подают на глиняных дощечках ручной работы со съедобными столовыми приборами.

Но главная фишка заведения уже не в том, что гостей тут встречают полуобнаженные официанты. Посетителям самим придется раздеться, сложить одежду и мобильники в специальные шкафчики и питаться в натуральном виде. Несмотря на необычность требований, клиенты записываются в очередь, которая уже составляет 32 тыс. человек.

А еще в Великобритании появилась необычная компания под названием Nude House («Голый дом»), расположенная в городке Букингемшир, которая занимается программным обеспечением. Ее основатель, 63-летний Крис Тейлор, утверждает, что его фирма – это мечта нудиста и единственный бизнес в мире, служащие которого не носят одежды.

Сам г-н Тэйлор был нудистом в течение двадцати лет и решил перенес­ти это в дело. Сейчас там работают 7 голых парней и всего одна девушка, но когда бизнес пошел в гору, хозяин разместил объявление о наборе новых сотрудников, отдавая предпочтение девушкам. Зарплата – 37.600$ в год.

И еще одна пикантная подробность – большая часть бизнеса ведется онлайн, и поэтому мало кто из заказчиков знает, что он работает с голыми партнерами.

Сказка – ложь, да в ней намек…

Полагаю, здесь к месту будет вспомнить сказку Ганса Христиана Андерсена «Новое платье короля». Для тех, кто не смог это сделать, напомню, что речь идет о правителе некоторого государства, который однажды отверг услуги проверенных местных производителей и нанял двух зарубежных проходимцев-портных. Они обещали сшить ему новое одеяние из столь тонкой ткани, что оно будет практически невидимым для глупцов. Проведя некоторое время за пустым ткацким станком, мошенники передали заказчику «невидимое платье». Чтобы не выглядеть глупцами, поданные расхваливали «обновку», королю тоже стыдно было признаться, что не может увидеть свое новое платье, и он расхаживал обнаженным, в том числе и по улице. Народ безмолвствовал, и все закончилось лишь тогда, когда какой-то маленький мальчик нетолерантно прокричал: «А король-то голый!».

В истории с вышеперечисленными фигурантами нашего материала, видимо, такого мальчика-то и не было. Быть может, всем этим обнажающимся дамам и господам и кажется, что они бросают вызов ханжескому обществу, выглядят смелыми и дерзкими. Говорить им о том, что это плохой пример для детей – бессмысленно. Зато им следует помнить, что нагота в неположенных местах – это не прогресс и креатив, а общепринятое табу, нарушение которого в некоторых странах даже наказывается.

К тому же одной только готовности при всех снять штаны мало для того, чтобы решать проблемы, и привлечение внимания к голым телам – это еще не рецепт успеха, ради которого вроде как и устраиваются все эти перфомансы. Думается, что ни одной проблемы эти горе-нудисты не решили и не решат, а вот якобы реализуя свои права человека на «обнаженку», они нарушают права других людей, не разделяющих их взгляды, не видеть нежелательные акции в общественных местах.

По данным зарубежных интернет-СМИ