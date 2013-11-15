А крикнуть на весь мир все ваши имена…

[caption id="attachment_13161" align="alignright" width="300"] фото Юрия БЕККЕРА[/caption]

В выставочном зале музея собраны разножанровые произведения искусства: от традиционных живописных картин и фотографий до удивительных, бьющих точно в цель, говорящих скульптур и инсталляций. Как заметили на открытии выставки организаторы, они поставили перед своим арт-проектом непростую задачу – осмыслить через произведения искусства природу репрессий, ее глубину и последствия для современного общества. По их мнению, сохранение памяти о миллионах невинно пострадавших и погибших людей – одно из главных условий недопущения трагедии и полноценного формирования нашей идентичности, и произведения искусства собраны в одном месте с одной только целью – не дать забыть, не дать повториться.

Проект не замыкается одной только выставкой и включает в себя видеофильм, работы знаковых репрессированных художников, издание каталога, серию удивительных тематических встреч с историками и общественными деятелями. В проекте участвуют как начинающие авторы, так и известные художники Куаныш Базаргалиев, Аскар Есдаулетов, Галым Маданов, Рашид Нурикеев, Сауле Сулейменова, Зитта Султанбае­ва, Шокан Толеш, Георгий Трякин-Бухаров, фотографы Валерий Калиев и Александр Угай. В выставочном зале в день открытия звучала пронзительная музыка Куата Шельдибаева, которая у многих ассоциировалась с традиционным казахским жоктау – плачем по ушедшим.

[caption id="attachment_13162" align="alignleft" width="213"] фото Юрия БЕККЕРА[/caption]

Все началось в апреле 1919 года, когда в СССР издали трагически известный декрет «О лагерях принудительных работ», собственно, с него и ведет свой исторический отсчет история советских концлагерей, история ГУЛАГа. В представленных работах художники попытались передать современникам ту атмосферу безропотного, глубоко засевшего в головах и сердцах страха, с которым приходилось жить людям. Об этой странице нашей истории, отпечатавшейся на нескольких поколениях, сняты художественные и документальные фильмы, написаны книги, но все же нам никогда до конца не понять боли наших предков, когда на их устах появилось сочетание «враг народа», когда происходили массовые аресты и депортировались целые народы, истреблялись представители интеллигенции…

Арт-проект ценен и тем, что многие его участники высказали свое личное отношение к этой непростой теме и выполнили свои работы, основываясь на истории своих семей. Авторы выезжали на объекты ГУЛАГа, поднимали архивы и воспоминания, встречались с учеными-исследователями. Стоит рассказать об инициаторе проекта – президенте ОФ И. Джансугурова Ажар Джандосовой, чьи оба деда – Ильяс Джансугуров и Ураз Джандосов – были репрессированы. Она продолжает дело отца Санджара Джандосова, который вместе с единомышленниками в 1989 году создал общество «Адилет». Потомки репрессированных, известные общественные деятели объединились, чтобы предать огласке «белые пятна» нашей оте­чественной истории. Наверное, без глубокого личного отношения к такой проблеме, как политические репрессии, и не подойдешь просто так. Для семьи Джандосовых особое место занимает село Жаналык, где были захоронены безвинно осужденные и расстрелянные в подвалах НКВД в 1937–1938 годы, и среди более четырех тыс. человек здесь покоятся и два деда А. Джандосовой…

Особое место на выставке заняла работа художницы Боты Толеш – ковер, который она соткала и распустила специально к выставке в надежде, что каждый посетитель своей рукой протянет нить. Потому он и называется Ковром памяти.

Асемгуль БАКЫТОВА