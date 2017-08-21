​А мальчик был

Марина Иванова, Уральск

Мальчик, одиноко бродивший в вечернее время по проспекту Абулхаир-хана, привлек внимание войскового наряда в составе лейтенанта Казбека Тансыкова, рядовых Алишера Жакасова и Виктора Шокка. Подойдя к малышу, военнослужащие узнали, что того зовут Ермек, он вышел из дома поиграть и заблудился.

Мальчика тут же отвезли домой и передали в руки счастливых родителей, которые уже успели объявить его в розыск. Отец потерявшегося и так быстро найденного ребенка Нуржан Мамбетов написал письмо на имя командующего Регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК, в котором выразил «огромную отцовскую благодарность за воспитание воинов правопорядка, которыми может гордиться наша страна. Они настоящие защитники своего Отечества!»

За проявленную бдительность при охране общественного порядка и исполнение воинского долга военнослужащие представлены на поощрение правами вышестоящего командования. Стоит отметить, что о поступке гвардейцев стало известно только после благодарственного письма, которое получил ­командующий «Батыса» генерал-майор Алибек Сералиев от отца мальчика. Сами ребята никому не рассказали о случившемся, считая это своим служебным долгом.

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