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​...А мальчик спал в овраге
Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Сообщение о пропаже Амана Тулегенова поступило в департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы в ночь с 13 на 14 июня в 00:50. Группа республиканского оперативно-спасательного отряда Комитета по ЧС МВД РК из семи человек и одного кинологического расчета срочно выехала к месту происшествия. Они обследовали местность, несколько километров дорог вблизи дома, но тщетно. На крики матери малыш также не отзывался.

В 05:40 на помощь приехали дополнительно 13 человек и два кинологических расчета. И когда они обнаружили у дороги тапочки мальчика, поиски продолжились с утроенной энергией. Часть спасателей пошла вдоль горной реки, в непосредственной близости от дороги. Прочесав за ночь огромную территорию, отряд утром обнаружил ребенка в заросшем кустарником овраге. Слава богу, он был жив и мирно спал среди камней.

После осмотра Амана врач сказал, что его жизни ничто не угрожает, а ссадины от кустарников и острых камней заживут. Счастью родителей не было предела. Вместе с ними от чистого сердца радовались и спасатели. Тем более что суровая статистика свидетельствует, что в таких ситуациях – близость быстрой горной реки, ночная температура не выше десяти градусов – найти живым и абсолютно здоровым малыша шансов, как правило, мало.

Очередное боевое дежурство спасателей завершилось победой. Но этот случай стал еще принципиально важен тем, что показал сердечность наших людей, сплотил их вокруг, казалось бы, чужой беды. Это показало и общение людей, узнавших о беде, в социальных сетях, продемонстрировав, что чужих детей не бывает.

Информация о том, что в горах ночью потерялся двухлетний мальчик, буквально разлетелась по мессенджерам и соцсетям. Многие писали в надежде, что найдутся возможные очевидцы. Люди переживали, а когда стало известно, что ребенка нашли, и в сетях раздался дружный вздох облегчения. Интернет-пространство переполнила радость за маленькую жизнь, которая, едва начавшись, чуть было не оборвалась…

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