​А мне летать недорого охота

Все эти и другие поправки в конечном счете призваны обеспечить безопасность полетов, отметил на заседании министр инвестиций и развития Женис Касымбек. Еще одним важнейшим фактором безопасности в небе является обеспечение защиты граж­данской авиации от террорис­тических угроз. В законопроекте учтен и этот момент: закрепляется обязанность служб аэропортов по проведению досмотра на входе в пассажирский терминал в случае нарастания рисков терроризма, также прописано расширение компетенции Комитета гражданской авиации по проведению служебных экспериментов и аттестации персонала аэропортовых служб.

Следующая задача, которую решает документ, – это повышение качества услуг аэропортов как в сфере обслуживания пассажиров, так и наземного обслуживания. В связи с этим предусматривается введение программ контроля качества аэропортов.

Однако есть еще факторы, препятствующие усилению безопас­ности полетов. По информации сенатора Мухтара Алтынбаева, экс-министра обороны, в Казах­стане авиапроисшествия каждый госор­ган расследует самостоятельно, что противоречит международной практике.

– Нужен орган независимый, надведомственный. Мы ни на один случай катастроф, аварий, отказов не получили конкретных ответов, – констатировал Мухтар Алтынбаев.

Поднимали сенаторы и животрепещущий вопрос цен на авиабилеты. Глава МИР, понимая его актуальность, дал развернутый ответ. Так, было отмечено, что снижение цен планируется осуществить за счет увеличения числа перевозчиков, то есть конкуренции по различным направлениям. Министр отметил, что на рынок Казахстана начали заходить международные компании для увеличения конкуренции. К примеру, венгерский лоукостер Wizz Air с 8 июня будет предоставлять рейсы в Европу, тарифы по стоимости от 40 евро и выше. В нынешнем году будут открыты рейсы на Хельсинки и Варшаву.

А причина дорогих билетов – стоимость керосина, которая в структуре ценообразования на билет составляет более 30%. А керосин у нас дорогой, потому что наши нефтеперерабатывающие заводы стоят на реконструкции. До конца года реконструкция должна завершиться, пообещал министр, и нам не надо будет его импортировать. И тогда наконец многолетняя мечта казахстанцев летать недорого хотя бы на внутренних рейсах осуществится.

Рассмотрев проект закона «О коллекторской деятельности» и сопутствующие поправки, депутаты вернули документ в Мажилис со своими дополнениями.

Одна из основных корректировок сенаторов касается личного контакта коллектора с должником. Депутаты Сената решили, что периодичность общения коллекторского агентства по его инициативе с должником должна быть сведена до одного раза в период с 8.00 до 21.00 в будние дни и не чаще трех раз в неделю. Как отметил сенатор Серик Бектурганов, необходимости во встречах с должником пять раз в неделю и по три раза в день в рабочие дни разговаривать по телефону нет никакой, так как что-либо измениться в финансовом положении должника за один день не может.

– А с учетом психологического состояния человека, который не может отдать долг, такая частота встреч и звонков будет оказывать только негативное давление и может с большой долей вероятности привести к не совсем хорошим последствиям, – заметил Серик Бектурганов.

Между тем глава Нацбанка Данияр Акишев, аргументируя введение таких норм, отметил, что они были взяты не с потолка, а основаны на существующей до сих пор правоприменительной практике и правоотношениях, которые сущес­твуют сейчас между должниками и коллекторскими агентствами.

Как и следовало ожидать, рассмотрение документа вызвало оживленную дискуссию среди сенаторов. Председатель палаты Касым-Жомарт Токаев обратил внимание Нацбанка на широкий общественный резонанс вокруг данной злободневной проблемы.

– Более миллиона должников, полтора триллиона тенге просроченной задолженности – более чем наглядная характеристика состояния банковской системы, которая, как вы утверждали не так давно, является чуть ли не лучшей банковской системой в мире. А сейчас «всем миром» спасаем эту банковскую систему, вводим коллекторов как институт, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Говорилось и том, что банки должны более ответственно подходить к выдаче кредитов. Раздача кредитов «налево и направо», особенно потребительских, априори создает проблемы по их возврату.

– Государство не может постоянно вытаскивать из «ямы» участников этого процесса, поддерживая то банки, то должников. Необходимо ужесточить требования к банкам второго уровня, так как от стабильности банковской системы зависят экономическое развитие страны и благополучие наших граждан, – отметила, в частности, сенатор Ольга Перепечина.

Сенатор Дулат Куставлетов присоединился к мнению коллеги, сказав, что банки и микрокредитные организации нацелены выдать кредит любым путем, получить максимальную ставку, а потом любым же способом взыскать долг.