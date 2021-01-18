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​А мы вас предупреждали…
Элина Зироян

Получив квитанции на оплату коммунальных услуг за декабрь минувшего года, жители Актау были неприятно удивлены существенным повышением тарифа на отопление – притом, что официально о его росте ТОО «МАЭК-Казатомпром» не сообщало.

На брифинге, прошедшем на прошлой неделе, представители коммунальных предприятий региона объяснили причину подобного повышения. Как сообщил заместитель директора ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» Виктор Гржегоржевский, при отоплении многоквартирных жилых домов дифференцированным тарифом регулируется потребление в многоэтажках, где установлены общедомовые приборы учета тепла (ОПУТ) и без них. Так, тариф на тепловую энергию в домах, оснащенных ОПУТ, составляет 2 385 тенге, без них – 3 215 тенге. То есть, по его словам, отсутствие приборов учета сказывается на сумме оплаты.

На вопрос о том, почему в квитанциях за декабрь 2020 года жителям Актау начислили круглую сумму за отопление, он пояснил, что причиной повышения тарифа стало увеличение температуры подаваемой воды. Это повышение в денежном выражении и почувствовали потребители, не имеющие приборов учета.

Среднемесячная температура горячей воды в ноябре составляла 71,6 градуса, в декабре – 92,7. Исходя из этих показателей, было определено теплосодержание, объем которого предъяв­лен в счетах жителям домов, где ОПУТ не установлены.

– Общедомовые счетчики фиксируют количество теп­ла, поступившее в дом, и в режиме онлайн передают информацию на вычислитель ТОО «МАЭК-Каз­атомпром» и «AllianceEnergoSnab-Актау». Часть ОПУТ находится на балансе МАЭК. В ряде многоквартирных домов приборы учета установило ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА), отвечающее работу водопроводных сетей и водоотведение. В новых районах Актау застройщики устанавливают приборы сразу при сдаче жилья в эксплуатацию. В домах, где ведется учет расхода горячей воды, установлена термопара – устройство, определяющее фактическую температуру на прямой и обратной подаче воды. Для получателей этой услуги в счете предусмотрена строка «Отопление и количество содержания тепла в горячей воде». В домах, где приборы не установлены, применяется расчетная норма ТОО «МАЭК-Казатомпром», – пояснил Виктор Гржегоржевский.

К слову, потребители, согласившиеся приобрести общедомовые счетчики, купленные для региона по программе лизинга через АО «Казцентр ЖКХ», за них уже расплатились.

– ОПУТ должен быть установлен самими потребителями. Четыре года назад в регионе действовала программа, при которой субсидировались приобретение ОПУТ. Тогда было установлено, что выплата в течение четырех лет обходится одной квартире в районе 200 тенге в месяц. Общая сумма оплаты составляет около 10 тысяч тенге на квартиру. Сам счетчик стоит от 700 до 900 тысяч тенге. Те, кто отказался, желая сэкономить, теперь переплачивают – за четыре года некоторые жильцы потеряли больше 30 тысяч тенге, – пояс­нил Виктор Гржегоржевский.

Также он отметил, что плата за отопление для потребителей, не установивших ОПУТ, всегда была выше, но ощутимой она становится при повышении температуры подачи теплоносителя.

– Сейчас недовольны потребители в первую очередь тех домов, где нет ОПУТ, поскольку к ним была применена расчетная норма, по которой начисление повышенное. Мы об этом говорили четыре года назад, когда всем потребителям предлагали установить ОПУТ. Например, в одном из микрорайонов, где большинство жителей отказались от установки прибора учета тепловой энергии, начисление на двухкомнатную квартиру превышает 7 тысяч тенге, хозяева аналогичной по площади квартиры с ОПУТ платят около 4,5 тысячи тенге. Сегодня 70% жилых домов в Актау оснащены ОПУТ, – пояс­нил Виктор Гржегоржевский.

Заметим, что на этапе старта работ по установке приборов учета в многоквартирных домах представители ряда КСК Актау были решительно против этой меры из-за личных интересов. Во-первых, приборы учета показывают объемы слива горячей воды во время подготовительных работ к зимнему периоду, а плату за этот расход при отсутствии приборов очень удобно «вешать» на жильцов квартир. Во-вторых, наличие приборов учета предусматривает содержание в штате КСК специалиста, который должен уметь работать с устройством, что также является для ряда обслуживающих компаний лишней головной болью.

Примечательно, что после доводов коммунальщиков, прозвучавших на брифинге, пользователи социальных сетей, в чьих домах установлены приборы учета, отметили: повышение в декабре 2020 года почему-то коснулось и их.

Недовольство населения повышением цен обостряется на фоне того, что в начале текущего отопительного сезона наблюдались жалобы на холод в квартирах. На это Виктор Гржегоржевский ответил: в данной ситуации счета потребителям выставляются по показателям объемов тепла, которое поступило в дом, и подчеркнул, что о распределении тепла по квартирам должны позаботиться обслуживающие компании. 

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