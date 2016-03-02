Статьи А на Кашаган отправится спецвертолет Рэм МИХАЙЛОВ, Атырау

Реализовать свое конституционное право они смогут 20 марта, так же, как и жители других областей, которых в регионе насчитывается более 2 тыс. человек. Это работники сервисных и других компаний, которые в день выборов будут на вахте на нефтяных месторождениях. На искусственные острова в Каспийском море, где ведется разработка Северо-Каспийского проекта по освоению месторождения Кашаган, члены избирательной комиссии отправятся на вертолете.



В эти дни в участковых избирательных комиссиях идет работа по уточнению списков избирателей. Каждый гражданин может прийти на свой избирательный участок и проверить, есть ли его фамилия в списках. В случае если его данных на участке не окажется, нужно будет предоставить адресную справку.

