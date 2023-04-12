А нам летать охота!

А мешает ряд факторов – проблемы с топливом, устаревающий парк самолетов, нехватка бортов и экипажей, непредсказуемая политика авиаперевозчиков как в вопросах времени рейсов, так и в ценах на авиабилеты. А еще, дополнил секретарь Комитета по финансам и бюджету Сергей Карплюк, в регионах Казахстана наблюдается недоступность услуг авиа­транспорта. Это особенно актуально в связи с поставленной задачей развития внутреннего туризма, создания новых областей и открытия новых маршрутов.

– В рамках уточнения республиканского бюджета на 2023 год из республиканского бюджета было выделено порядка 800 миллионов тенге на субсидирование расходов перевозчиков по социально значимым сообщениям. К сожалению, много вопросов вызывает качество оказываемых авиауслуг, которое оставляет желать лучшего, их завышенная стоимость и ответственность авиакомпаний перед пассажирами, – сказал сенатор.

Как уже было сказано, проблем в сфере авиации накопилось много. Регулярно в соцсетях казахстанцы выражают недовольство ими, и прежде всего по поводу задержки или вовсе отмены рейсов. Как сказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Алмаз Идырысов, министерством принимаются меры нормативного характера в части усиления ответственности авиакомпаний перед пассажирами при задержке и отмене рейсов. Были внесены соответствующие поправки в действующее законодательство в части усиления ответственности перевозчиков. В прошлом году был принят закон о внесении изменений в области транспорта, где предусмотрены дополнительные меры ответственности. Поправки предусматривают предоставление услуг при любых изменениях статуса рейса для пассажиров – питание, обязательное уведомление пассажира по сотовой связи и адресу электронной почты о задержке рейса, а также его правах, ответственность авиа­компаний в виде оказания услуг и выплаты штрафа в размере трех процентов при любом изменении статуса рейса по вине авиакомпании, а также административная ответственность в виде штрафа в случае невыплаты штрафа, право на полный возврат средств или перебронирование при изменении статуса рейса свыше 5 часов. Внедрен реестр лиц, так называемый черный список, воздушная перевозка которых будет ограничена всеми авиакомпаниями.

– Там, где признана вина авиаперевозчика, мы принимаем меры и привлекаем к административной ответственности. К примеру, за 2022 год и за три месяца 2023 года было наложено 9 административных штрафов на общую сумму свыше 25 миллионов тенге, – сказал вице-министр.

На самом деле, подчеркнул Алмаз Идырысов, авиакомпании не заинтересованы в задержках и отменах рейсов, так как это влечет за собой дополнительные расходы – услуги пассажирам, регламент экипажа, услуги аэропортов, штрафы и так далее. В Казахстане в 2022 году регулярность полетов составила 74 процента, при этом за аналогичный период 2021 года данный показатель составлял 82 процента.

Основными причинами задержек по итогам 2022 года стали ненадлежащее техническое состояние бортов, накладки с обслуживанием пассажиров, долгая выгрузка багажа и грузов, сложные погодные условия, человеческий фактор, связанный с нехваткой экипажа, а также ограничения службы органов воздушного движения, пограничный и таможенный контроль.

– Они оказали мультипликативный эффект на позднее прибытие воздушных судов, то есть у нас 56 процентов дальнейших задержек связано непосредственно с предыдущими причинами. За 2022 год из 78 тысяч выполненных рейсов было отменено порядка 5 тысяч рейсов, из них свыше 2 тысяч рейсов – по операционным причинам, порядка 3 тысяч рейсов – по коммерческим причинам, – привел данные Алмаз Идырысов.

Уполномоченными органами для повышения регулярности полетов совместно с авиакомпаниями принят план по пополнению парка самолетов. В прошлом году было закуплено 14 единиц, в этом году планируется закупить еще 11 бортов. В целом до 2025 года парк планируется пополнить на 42 единицы, что составит 132 самолета.

– Полагаем, что данное увеличение количества бортов повысит регулярность и, как следствие, будет способствовать снижению стоимости авиабилетов, – считает вице-министр.

ПОДЛИТЬ КЕРОСИНА или ЗАКРЫТОЕ НЕБО?

Как отмечали на заседании сенаторы, способствовать снижению стоимости авиабилетов уполномоченные органы пытаются уже немало лет, а воз и ныне там. Подтверждение тому – слова сенатора Серика Утешова.

– Я до сих пор не могу понять, каким образом авиаперевозчики формируют цены на билеты. Сегодня билет может стоить 100 долларов, завтра – 1 000 долларов. Это никто не может объяснить. У меня только один вопрос из всего этого: почему у нас нет конкуренции? Вы говорите о недостатке бортов, нехватке кадров. Насколько мне память не изменяет, несколько лет назад была объявлена и принята программа «Открытое небо». Почему она не работает? – спросил депутат.

В ответ Алмаз Идырысов сообщил, что любая компания, если есть спрос и видит потенциал, может встать на маршрут и летать. Но проблема в том, что авиакомпания анализирует спрос на направления и акцент делает на эти маршруты. Однако, если вы захотите полететь из Караганды в Жезказган, то для авиаперевозчиков такой маршрут нецелесообразен, потому что невыгоден. То есть пассажиропоток является одним из факторов не только в политике авиа­направлений, но и ценообразования.

Еще один мешающий удешевлению стоимости авиаперевозок фактор – конкурентность, точнее – ее отсутствие.

Председатель Комитета гражданской авиации МИИР Талгат Ластаев признал, что это краеугольный вопрос. В Казахстане сравнительно небольшой рынок: при населении 19 миллионов человек, например, в прошлом году было только 11 миллионов перевезенных пассажиров.

–Когда мы приглашали в свое время иностранные лоукост-компании учредить здесь дочерние компании и начать функционирование на нашем рынке, они изучили, сделали бизнес-план. Заключение было следующим: пока наш рынок не достигнет хотя бы 20 миллионов пассажиров в год, учреждение здесь лоукост-компании невыгодно, коммерчески нерентабельно, – признался Талгат Ластаев.

Каков же выход в ситуации, когда требуется 20-миллионный пассажиропоток при населении в 19 миллионов, из которых авиатранспортом перемещается небольшой процент?

– Выход только в транзитных рейсах. У нас под боком Китай. Если мы хотя бы 10–15 процентов через себя пропустим, то это уже к нашим 11 миллионам еще 5–6 миллионов пассажиров. Это уже совершенно другие цифры. Ситуация, которая складывается сегодня в России, тоже нам благоприятствует. Сейчас очень много людей приезжает из Восточной России, Зауралья, через нас летят во Вьетнам, Таиланд, Египет. Эти направления мы должны использовать, за счет транзита зарабатывать и удешевлять внутренние перевозки, – отметил глава Комитета гражданской авиации МИИР.

Ну и, пожалуй, основная проблема, как признался вице-министр МИИР Идырысов, «не до конца решенный вопрос» по авиатопливу, который нужно решать совместно с другими заинтересованными госорганами, потому что в большей степени это компетенция Министерства энергетики.

– Стоимость билетов согласно меж­дународной практике в Казахстане на сегодняшний день не регулируется, применяется рыночный механизм ценообразования, основанный на спросе и предложении, а дефицит авиатоплива на внутреннем рынке и его высокая стоимость являются одними из основных сдерживающих факторов развития граж­данской авиации в стране, которые влияют на ценообразование. В 2022 году наблюдался большой дисбаланс между выработкой нашими производителями и самим потреблением. К примеру, если выработка была порядка 650 тысяч тонн, то потребление составило 806 тысяч тонн. 20 процентов топлива у нас не производится исходя из нашей потребности, – сказал Алмаз Идырысов.

ДАВАЙТЕ ТОПЛИВО, «ДАВАЛЬЦЫ»

Директор Департамента транспорта и связи Агентства по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК) Нургуль Жаманова подтвердила, что в структуре себестоимости авиабилетов основную долю занимает топливо. Сегодня его реализацией в аэропортах в основном занимается сам аэропорт. Поэтому, для того чтобы снизить стоимость топлива, АЗРК предлагает обеспечить недискриминацион­ный доступ по продаже авиатоплива других реализаторов.

Однако сенаторы попросили пояснить, почему в прошлом году с завидной регулярностью повышались цены на билеты при том, что цены на керосин не повышались. На что Нургуль Жаманова констатировала, что стоимость топлива все время волатильна.

– Неужели нельзя с Министерством энергетики именно для авиакомпаний какой-то льготный режим предусмот­реть, чтобы керосин для рейсов был намного дешевле? Без этих посредников можно решить этот вопрос? – сказал на это сенатор Нурлан Бекенов.

Как выяснилось, чиновники и рады бы придумать хороший способ влиять на цены, да влиять порой не на что, так как в стране наряду с регулярным и непредсказуемым ростом стоимости топлива наблюдается его дефицит.

– У нас потребление с каждым годом растет, за прошлый год – свыше миллиона тонн. Производится максимум при самых оптимистичных условиях – 600–650 тысяч тонн. Разница порядка 300–350 тысяч тонн топлива преимущественно завозится из Российской Федерации, – сказал председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев.

Сегодня, если цены на другие виды топлива регулируются, то именно авиа­керосин, к сожалению, избежал этих процедур.

– Сами заводы топливо не производят, они только перерабатывают нефть от «давальцев». Есть крупные «давальцы», самые крупные – это Petrosun, «КазМунай­ГазАэро», есть мелкие «давальцы». Это частная нефть, которую они перерабатывают. А потом начинаются посредники, – сказал Талгат Ластаев.

При этом МИИР вносил предложение о выведении 100 процентов этого рынка на биржу, чтобы вся биржевая торговля велась без посредников.

– Но тут и Биржевой комитет, и Агентство по защите и развитию конкуренции, и Министерство энергетики сделали поэтапную программу, и сейчас на биржу выводится только 10 процентов от всего объема топлива. Что касается импортируемого топлива, то мы предложили консолидировать весь импорт через национальную компанию «КазМунайГазАэро», чтобы это топливо покупалось единой квотой и уже потом по аэропортам распределялось, – сказал Талгат Ластаев.

Он добавил, что МИИР готов «дожать» этот краеугольный вопрос, касающийся всех казахстанцев, но...

– Основное ограничение для развития авиаиндустрии – это топливо. Открывать новые авиарейсы, приглашать сюда иност­ранные компании – топлива не хватает. Развивать внутренние рейсы – топлива не хватает. То есть это объективно основная и системная проблема, – сказал Талгат Ластаев.

ИЗ АСТАНЫ В ШЫМКЕНТ ЗА... 24 ЧАСА

Сенатор Галиаскар Сарыбаев рассказал, как однажды целые сутки летел из Астаны в Шымкент.

– Вы говорите о необходимости развивать внутренние рейсы. Сейчас, например, вы открыли прямой рейс Астана – Шымкент. Но, чтобы не было других задержек, вы сделали хитро: сделали так, что только через какой-то город попадаем в Шымкент, 24 часа летим. А какой тогда резон о таких вопросах говорить?

Как выяснилось, причина таких случаев кроется в нехватке бортов. Людей, предпочитающих воздушный транспорт, становится больше, а недостаточное количество самолетов чаще всего не закрывает быстро растущий спрос. При этом необходимо соблюдать безо­пасность полетов.

Но не хватает не только бортов, но и экипажей. Как констатировал сенатор Сарыбаев, в прошлом году регулярность полетов уменьшилась на 8 процентов из-за нехватки экипажей. Между тем Талгат Ластаев апеллирует, что это глобальный тренд, на который очень сильно повлия­ла пандемия.

– В настоящее время авиакомпании испытывают острую нехватку экипажей. Пилоты – это интернациональные люди, они уезжают туда, где условия лучше, например, в Юго-Восточную Азию. Сейчас открывается Китай – огромный рынок, карантинные ограничения сняты. Уходят туда, потому что там заработная плата больше, чем у нас, – сказал председатель Комитета гражданской авиации.

Таковы реалии сегодняшнего дня. И как в одну телегу запрячь безопасность полетов, слабый пассажиропоток, большие территории и естественное желание авиаперевозчиков заработать как можно больше – вопрос открытый...