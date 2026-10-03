А невеста все-таки нашлась!

Невесту зовут Лариса Боровская. Жених – Виктор Нефедов. Она работает оператором машинного доения, он – ветеринаром. Оба трудятся в КХ «Прекрасное».

Виктор еще в 2018 году в телесюжете о возрождающемся селе шутливо обратился к девушкам всей страны: дескать, ищу невесту. «Главное, чтобы душевная была», – сказал он тогда. И невеста нашлась!

Напомним, что после перестройки в селе Прекрасное стало угасать отделение совхоза «Заветы Ильича». Люди уезжали, дома пустели. В какой-то момент здесь остался всего один житель. Но в 2012 году в родное село вернулся Бакыт Кусаинов, создал хозяйство, построил дома, новая молочно-товарная ферма дала работу десяткам сельчан. Услышав о возрож­дении села, сюда стали приезжать люди даже с юга Казахстана, в их числе оказалась и Лариса Боровская. Она получила здесь работу, жилье и, как оказалось, мужа.

Свадьбу сыграли прямо во время уборочной страды – в самое напряженное для сельчан время. Но руководитель хозяйства Бакыт Кусаинов решил: если уж в Прекрасном дождались первой за четверть века свадьбы, откладывать ее не стоит.

Праздник устроили на лесной поляне. Нарядные машины привезли молодых, встречали их с пышным караваем. Отметим, что свадьбу сыграли без алкоголя, в Прекрасном алкоголь не продают. Осталось сообщить, что за рождение ребенка в Прекрасном выплачивают миллион тенге. И это прекрасная инициатива.