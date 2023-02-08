А ну-ка, бабушки!

Коллектив бабушек яркий и оригинальный. Здесь собрались люди старшего поколения, объединенные любовью к песне. Ансамбль стал для них не просто творческим союзом, но и отдушиной, помог найти новых друзей и продолжает дарить много незабываемых впечатлений. К каждому выступлению бабушки готовятся очень ответственно и стараются не подводить друг друга.

Это один из лучших самодея­тельных ансамблей Текели. В конце прошлого года его отметили в специальной номинации «Қазыналы қариялар» областного конкурса «Ауылым­ – алтын бесігім», проведенного среди сельских домов культуры, клубов, биб­лиотек и музеев области Жетысу. Звание «народный» «Абзал ана отауы», созданный в 2006 году, получил в 2013-м.

По словам руководителя ансамбля Гульбаршын Бектуровой, инициатива создания ансамбля бабушек принадлежит Макен Шалкыбековой и Мэлсу Керибаеву, музыканту, члену Союза журналистов Казахстана. Хорошее начинание было поддержано акиматом города Текели, оказавшим помощь в пошиве казахских национальных костюмов и приобретении музыкальных инструментов.

В самом начале в коллективе пели 20 человек, сейчас – 16. Возраст участниц – 64–80 лет. Сейчас ведется добор членов ансамбля. С теплотой руководитель вспоминает одну из самых ярких звезд коллектива – Людмилу Хан, которая вместе с ними исполняла казахские и русские народные песни.

Среди сегодняшних членов ансамбля Гульбаршын-әже называет солисток Оралтай Алиеву, Ажар Касымбаеву, Кабиру Жунусову, Жанат Нургожаеву, Рысхан Тахауи,­ исполняющих такие известные песни, как «Маржан қыз», «Ах, Самара-городок», «Ақ Баян», «Ақсудан ұшқан аққуым», «Текелім» и другие. А Шайза Колай и Ханшайым Рулиман хорошо танцуют «Қара жорға» и русские народные танцы.

Бабушки – постоянные гос­ти в школах. Они не только выступают на сцене, но и помогают учителям в воспитании девочек, ведут беседы, рассказывают о себе, делятся опытом своей жизни. Каждая такая встреча поколений поддерживает и вдохновляет на добрые дела. Дети видят, что человек в любом возрасте может вести активную жизнь, быть полезным обществу.