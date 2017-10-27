…А они льются

Доказано, что здоровый организм за жизнь вырабатывает не менее 60 литров слез (хватило бы 3 раза заполнить наш офисный кулер!). Неужели природа зря производит столько, на первый взгляд, бесполезной жидкости? Для чего-то она ведь нужна?! Вон врачи говорят, что слезы снижают эмоциональное нап­ряжение, благотворно сказываются на сердечно-сосудистой системе и даже увлажняют глазное яблоко. Так почему мужчинам не по себе от нашего хныканья?«У женских слез особенный сос­тав», – написал впечатлительный поэт и добавил, что этот состав даже вызывает у него на коже ожоги. «Со мной что-то происходит, если девушка начинает всхлипывать, – признался в свою очередь мой знакомый. – Я забываю, о чем мы спорили, теряюсь, злюсь даже. У меня нет жалости, я хочу лишь одного, чтобы она немедленно это прекратила!»Психологи говорят, что многие мужчины в такие моменты просто не способны сопереживать плачущим из-за собственного глубинного стыда или страха. Еще бы! Ведь мальчика с детсада ругают: «Не ной, не девчонка!» Да и папа занимается «правильным» воспитанием: «Ой, разнюнился, какой же ты после этого мужик, герой, защитник?» Застращают ребенка, а потом этот затюканный мальчик будет шикать на всех, кто плачет: «Замолчи! Вдруг услышат!»Мужчины, несомненно, не плачут, так как охраняют самое хрупкое, что есть в этом мире, – свою мужественность. Они чувствуют боль, но выражать ее не привыкли. Испуганные, замкнутые, суровые наши «рыцари». Как же им тяжело с нами, светами, гулями и танями, которые громко плачут, уронив в речку мячик и по тысяче других причин! Женщины, согласно международным исследованиям, плачут в среднем 5,3 раза в месяц, а мужчина – всего лишь 1,3 раза. И что прикажете неплачущему гражданину делать рядом с утирающей слезы женщиной? Только раздраженно пов­торять: «Не плачь, не плачь... Хватит! Ну хватит же! Я не могу!»Он не может. Не может плакать сам и не умеет успокаивать других. И это почти трагедия. Многочисленные эксперименты доказали: слезы приносят облегчение лишь в том случае, когда помогают найти эмоциональное понимание и сочувствие у окружающих. А если понимания и сочувствия нет? Замкнутый круг. Женщина плачет, мужчина психует, и от этого прекрасной половине хочется вообще взвыть. Вот драма, да? До слез.А между тем мы то и дело оказываемся в ситуации, когда можем помочь. Даже финансовых затрат это не требует. Достаточно просто быть рядом с человеком в трудную для него минуту. Выслушать, посочувствовать. Поддержать одним-двумя словами и просто помолчать. Порой от нас нужны не разговоры, а просто помощь: починить дверной замок, сделать ремонт, принести из магазина продукты и лекарства, выполнить нехитрую работу по дому.Но чаще человеку, пусть и не очень обеспеченному, гораздо проще расстаться с некоторой суммой денег, чем пожертвовать своим временем, силами, комфортом, привычным распорядком. Мы не желаем поступиться ими даже ради самых близких, что уж говорить о посторонних людях.Как же быть, если нет желания быть участливым? Сердце не может вдруг стать совестливей и добрей, загореться деятельным состраданием к тем, кому в данный момент тяжело. Надо понуждать себя к добрым пос­тупкам, утверждают мудрые люди.Ум не подвержен чувствам и способен найти правильное решение в любой ситуации. Но «последнее слово» всегда остается за сердцем. Ведь именно оно центр нашей душевной и эмоциональной жизни.Сердце можно и нужно воспитывать. Оно не способно долго противиться уму. Если действовать согласно уму, наперекор сердечным прихотям, явно неправильным, тогда постепенно, очень медленно душа начнет смягчаться и освобождаться от эгоизма.Сказать, однако, легко. А вот сделать…