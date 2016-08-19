​«Ақ орамал» надежды

699
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
фото пресс-службы АНК области

Тогда, у Дома дружбы, представительницы совета матерей АНК области, женщины региональной Ассамблеи народа Казахстана выступили за мир, за благоразумие и диалог, за полное освобождение от ядерного и других видов оружия массового поражения. Обращаясь к собравшимся, активистки призвали поддержать Манифест «Мир. XXI век», озвученный Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым на IV Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, другие мирные инициа­тивы Главы государства.

«Ақ орамал» – в переводе «белый платок», в истории казахов имеет глубокое философское значение. Белый цвет – это символ чистоты помыслов и души. Это – символ материнства и основы жизни человечества, а также чести, честности и верности слову. В основе акции «Ақ орамал» – древний обычай примирения: когда женщина обнажает голову и бросает свой платок между конфликтующими сторонами, те должны остановиться.

Во всех выступлениях женщин, участников мероприятия прозвучала одна мысль: мы должны подумать о будущем наших детей, внуков, и поэтому надо объединить наши усилия, усилия всех женщин многонационального Казахстана и миллионов людей всего мира, чтобы не допустить ошибок прошлого, сохранить мир, спокойствие и стабильность.

Как эстафету акции председатель Совета матерей при Ассамблее народа Казахстана области Бахытжамал Максилова вручила представителям советов матерей городов и районов региона белые платки для того, чтобы дать старт проведению акции «Ақ орамал» на их территориях.

…Эстафета была подхвачена. Представители совета матерей при АНК области посетили в/ч № 2033 Павлодарского пограничного отряда. За «круглым столом» состоялся разговор о целях акции, идеологическом содержании мероприя­тий. Руководители этнокультурных объединений от имени совета матерей поделились своими тревогами и надеждами на будущее детей и внуков. Со стороны военнослужащих также была поддержана цель акции – консолидация всех граждан страны вне зависимости от этнического происхождения, социальной, религиозной или иной принадлежности вокруг идеи мира.

Председатель совета матерей при АНК региона Б. Максилова вручила молодой многодетной маме Акерке, супруге сержанта Максата Асылханова, белый платок как символ материнства и основы жизни человечества.

Далее активистки посетили областной перинатальный центр. Мероприя­тие прошло с участием депутата Мажилиса Парламента РК Айгуль Нуркиной. Затем члены совета матерей побывали в городском РАГС (бывший ЗАГС), где после завершения бракосочетания поздравили молодых. Невестам были вручены белые платки и сувениры.

