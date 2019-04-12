​А патриотом быть обязан!

Работает он на отлично – и множество заслуженных наград тому подтверждение. В его активе – национальный сертификат и награда «Лидер отрасли» 2015, 2016 и 2017 годов, «Звезда качества-2015», «Экспертное зак­лючение. Лучшее предприятие 2015 года», «Лучший руководитель 2015 и 2016 годов».

Помимо основного дела Борис Борисович также принимает активное участие в различных благотворительных акциях, оказывает ощутимую поддержку спортсменам, вообще в его копилке добрых дел не счесть.

Но обо всем по порядку. Например, он создал в Кокшетау детскую команду по водному поло, которая в прошлом году стала чемпионом Казахстана, благодаря тому что Борис Козлов пригласил из Алматы опытного тренера Алена Бейсенаева, который со знанием дела взялся за популяризацию этого олимпийского вида спорта, которому, по сути, предприниматель дал «путевку в жизнь» в Кокшетау.

Особо следует отметить значительный вклад Бориса Козлова в возрождение историко-культурного наследия нашего региона. Несколько лет назад он снискал популярность и признательность акмолинцев, проявив заботу о сохранении и восстановлении мазара хана Уали, который находится близ села Казахстан Зерендинского района. Именно благодаря его спонсорской помощи это некогда заброшенное сакральное сооружение, имеющее историческое значение, сегодня стало одной из достопримечательностей нашей области, после того как здесь были проведены реконструкция, благоустройство территории и проложена дорога от автотрассы. Таким образом, Борис Борисович Козлов показал наглядный пример настоящего, истинного, а отнюдь не показного патриотизма, став одним из первых акмолинских предпринимателей, приступивших к реализации инициированной Лидером нации программы «Рухани жаңғыру».

– Последние годы были наполнены множеством разных дел и планов, которые удалось претворить в жизнь, – говорит Борис Борисович. – Мы многое сделали для развития растениеводческого потенциала района, стараясь не оставаться в стороне от общественной жизни района. Но лично для меня самым привлекательным и интересным стало своеобразное участие в сохранении истории казахского народа, которое выразилось в реконструкции мазара хана Уали – старшего сына Абылай-хана. Больше 100 лет мавзолей безмолвно возвышался в степи, постепенно разрушаясь и исчезая. Но сегодня жители и гости области могут без труда увидеть памятник истории, пок­лониться, помолиться, тут уж что каждый ищет.

Я считаю, что нам всем нужно знать историю края, страны, в которой родились и живем. Вот, к примеру, знать о потомке великого Абылая, последнем хане Среднего жуза, который правил народом 38 лет.

Ведя работы по благоустройству территории мазара и попутно изучая биографию хана Уали, людей из его ближайшего окружения, мы пришли к выводу, что расположенные вокруг мазара холмики – это не что иное, как могилы его сподвижников. В частности, есть предположение, что здесь похоронена и супруга Абылая Сайман – мать Уали, а также его племянники, другие родственники. Подтвердить это или опровергнуть смогут специалисты-историки после проведенных исследований, которые уже мной инициированы. Я привлек к изучению артефактов ученых из Москвы, надеюсь, что к этой интересной исследовательской работе подключатся и отечественные специалисты. А сегодня этот мазар постепенно становится местом паломничества многих туристов, в том числе и зарубежных.

С уважением и удовольствием отмечу, что в планы Бориса Козлова входит дальнейшее развитие инфраструктуры вокруг мавзолея, к примеру асфальтирование дороги, организация торговли сувенирами. Он намерен посеять здесь красные маки, поставить юрту, в которой приезжие смогут отдохнуть, попробовать национальные напитки – кумыс, шубат, послушать древние легенды. Впервые увидев этот мазар и узнав, кто здесь похоронен, бизнесмен решил всерьез заняться изучением истории, перечитал много литературы и, по его словам, ощутил собственную причастность к чему-то большому и важному, покрытому налетом неразгаданной тайны.

– Сегодня мы закономерно гордимся богатством природы и недр Казахстана, дружбой людей разных национальностей, живущих в мире и согласии друг с другом, – говорит Борис Борисович. – Государство постоянно проявляет всяческую заботу о жителях страны. К примеру, нынешний год начался со снижения тарифов на коммунальные услуги, повышения пенсий, социальных выплат и зарплат. Внутренняя политика нашего государства носит социальный характер, и мы, представители бизнеса, должны отвечать ему тем же.

Надо сказать, что Борис Козлов – коренной алматинец, он окончил там институт народного хозяйства и стал индивидуальным предпринимателем. А в нашу область приехал по приглашению и вот уже 8-й год занимается бизнесом, связанным с гербицидами. Его товарищество занимается выращиванием зерновых и масличных культур на землях Аккольского сельского округа.

Его активная гражданская позиция известна всем. И не зря в декабре 2017 года на республиканском Форуме патриотов он стал победителем в номинации «Патриот года». И заслуженно, что практически каждый год приносит Борису Борисовичу новые успехи, почетные звания, свидетельствующие о его высоких деловых и человеческих качествах, трудолюбии и целеуст­ремленности. Знаменательным для бизнесмена стал и прошлый год – Указом Первого Президента РК за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами Борис Козлов был награжден медалью «Шапағат».

Бизнесмен Борис Борисович считает, что все сельхозпроизводители обязаны помогать сельским округам, на землях которых они работают, должны вносить свою лепту в их социально-экономическое развитие. И главное – он постоянно подает своим коллегам пример, достойный подражания. В селе Казахстан, что находится на территории Аккольского сельского округа, сегодня осталось всего около 40 дворов, без преувеличения, оно находится в бедственном положении. И в пос­ледние годы Борис Козлов своими конкретными делами помогает буквально выживать этому аулу. Он провел благоустройство и освещение улиц, капитальный ремонт местной школы, взяв над ней шефство, решил вопрос с питанием для детей в столовой, не забывает и про досуг ребятни. Школьники привычно ждут экс­курсии в Кокшетау и столицу в дни больших празднеств. В этой школе сегодня обучаются всего 30 ребят, она находится на грани закрытия, а потому бизнесмен хочет выкупить в ауле пару заб­рошенных домов, восстановить их и пригласить переехать сюда многодетные семьи, чтобы тем самым увеличить количество учащихся. По его словам, тут трудятся хорошие педагоги во главе с болеющим за дело директором, которые могут остаться без работы. Ведь здесь трудно удержать молодежь, которая уезжает в областной центр, который находится неподалеку.

Но, к сожалению, Борис Козлов не всегда находит поддерж­ку и понимание со стороны местных властей. К примеру, предложил акимату Кокшетау продлить марш­рут городского автобуса на 8 км до Казахстана, чтобы сельчанам не приходилось идти пешком это расстояние до ближайшей остановки. И хотя предприниматель предложил взять на себя дополнительные расходы по ГСМ, все равно под предлогом плохого состояния дороги получил отказ…

– Да, мы должны платить доб­ром за добро нашему государству, – говорит Борис Борисович. – Ведь оно всячески помогает становлению малого и среднего бизнеса, оказывает действенную поддержку аграриям. И в таких условиях следует только неус­танно работать, грамотно заниматься сельским хозяйством, выращивать различные культуры, разводить скот мясного и молочного направления. Ведь у нас практически каждый шаг аграриев субсидируется – это приобретение ГСМ, гербицидов и минеральных удобрений вкупе с льготным налогообложением. И многие этими возможностями с успехом пользуются. Но вот когда речь идет об ответной реакции, то они предпочитают оставаться в тени…

– Я не случайно выступил с инициативой о том, чтобы обязать бизнес делать регулярные, пусть и небольшие, отчисления на решение социальных проблем сельчан. Это могло бы стать реальной помощью государству, причем не обременительной для самих бизнесменов. А дополнительным стимулом обязательно станет благодарность земляков, которые по достоинству оценят каждое благое дело.

Но пока же наблюдаю со стороны некоторых своих коллег равнодушие к нуждам сельчан, даже нарушение их законных прав. Я имею в виду паи, которых они в свое время лишились, их нужно вернуть людям! Ведь они не виноваты в том, что были обмануты не в меру предприимчивыми дельцами, и их земельные наделы передаются в субаренду, служа источником получения доходов. А при этом сельчане не получают от таких, с позволения сказать, инвесторов практически ничего.

Вот ко мне обращаются многие жители Аккольского сельского округа с предложением передать свои земли, потому что видят весомую отдачу от нашей работы. Но есть определенные процедуры, которые по закону надо обязательно пройти и выйти из состава того сельхозформирования, в котором они состоят сейчас. А сделать это, строго соблюдая законность, тоже непросто. В связи с этим возникает вопрос: а не пора ли пересмотреть прежние правила?

По словам финансового директора предприятия Бориса Козлова Ольги Липень, ее шеф всегда охотно откликается на просьбы оказать спонсорскую помощь. К примеру, поддержал предложение районного акимата в Год молодежи оплатить выход 2 книг, изданных в рамках реа­лизации программы «Рухани жаңғыру», которые будут переданы в 47 школьных библиотек района. А известный акмолинский ветеран спорта 74-летний Борис Нугманов благодаря его финансовой поддержке в прошлом году ездил в Словению на чемпио­нат Европы по гиревому спорту, стал победителем с рекорд­ным результатом, и в честь него поднимался Государственный флаг нашей республики. Надо сказать, что Борис Козлов особенно охотно помогает спортсменам. По работе он часто бывает в Голландии, видит, что население там повально увлекается велоспортом, активно использует велосипед в повседневной жизни. Теперь он заразился желанием закупить велосипеды и передать их в дар мальчишкам и девчонкам из села Казахстан. Также он намерен построить в селе Акколь, где проживают более 1 200 человек, многофункцио­нальную спортплощадку, о которой давно мечтают тамошние ребята. А свои планы и задумки бизнесмен Борис Козлов привык доводить до конца…

– Я с уважением отношусь к тем коллегам, которые, добившись успехов, вкладывают средства в социально-экономическое развитие села, – завершает нашу беседу Борис Борисович. – Это достойно уважения и патриотично, а пат­риотом своей страны обязан быть каждый из нас!