А поедем в Имантау!

Жемчужиной Северного Казахстана называют озеро Имантау. Все, кто побывал здесь, утверждают, что по живописности местные ландшафты не уступают видам популярного курорта Бурабай.

Бизнесмены, занимающиеся развитием внутреннего туризма, считают, что туристический потенциал Имантау велик.

Пресное озеро Имантау расположено в 90 км от Кокшетау и 400 км от Астаны. Красота здешних мест завораживает: березы, сосны, причудливые скалы, а вокруг бесконечные дали, дающие ощущение покоя и умиротворения. К озеру примыкает гора с одноименным названием.

Недавно здесь побывали представители рабочей группы по трансформации НПП «Атамекен» в сопровождении членов палаты предпринимателей Северо-Казахстанской области. Речь шла о развитии Шалкар-Имантауской курортной зоны, которая вошла в топ-10 перспективных зон развития туризма.

– Только за прошлый год Имантау-Шалкарскую зону посетили более 60 тысяч туристов, – сообщил член Ассоциации агро-сельского туризма Илнар Галямшин. – По посещаемости мы даже побили рекорд Зерендинской зоны. С каждым годом Имантау-Шалкар набирает обороты. Чтобы не споткнуться на подъеме, нужно асфальтировать дорогу. Сегодня нам не хватает менеджеров по туризму, рестораторов, поваров, официантов.

В Имантау можно параллельно развивать эко-, агро-сельский, рыболовный, спортивный и другие виды туризма.

– Зима у нас долгая, – сказал в этой связи Илнар Галямшин, – почти шесть месяцев. Поэтому мы должны заинтересовывать туристов так, чтобы они приезжали сюда порыбачить, покататься на снегоходах, лыжах, коньках, отдохнуть на природе, помыться в бане, искупаться в проруби. Гостевые дома для этого уже работают, они готовы принимать туристов и зимой.

Жанат Омаров возглавляет федерацию парусного спорта Северо-Казахстанской области, является активным организатором парусных смен и регат. Яхт-клуб предлагает юным туристам семидневные занятия парусным спортом.

– У нас семь парусников, – сообщает Жанат Омаров, – есть катамараны, тримараны. Парусник класса «Оптимист» – это первая яхта, с которой начинаются занятия парусным спортом у детей с семи лет. На Имантау хорошие условия для развития этого вида спорта: ветер постоянный, местные дети не боятся воды. В школе можно открыть секцию «Класс парусного спорта», проводить соревнования, регаты. Парусный спорт считается аристократическим видом, но если будут заниматься дети, то его можно сделать массовым, что стало бы туристической изюминкой Имантау.

Туристы и предприниматели поднимают здесь проблемы мусорных свалок и нестабильной связи.

В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области действуют 44 объекта туризма, 17 из них расположены на побережье Имантау. После включения в топ-10 приоритетных туристских территорий республиканского значения Имантау-Шалкарская курортная зона станет еще более узнаваемой, предприниматели намерены модернизировать базы отдыха, построить новые.