А попался на мошенничестве

Вот только его очередное задержание не имеет никакого отношения к реализации аптечных препаратов, запрещенных к безрецептному отпуску.

Как отметили в областном департаменте полиции, в конце июля в адрес ДП ЗКО поступило заявление от микрокредитной организации о совершении мошенничества. Данная МКО выдавала займы под залог автомобиля с правом вождения. То есть залогодатель после заключения договора и получения займа мог ездить на данном авто.

В заявлении было указано, что три автомобиля, под которые уже был выдан займ, оказались проданными. На сегодняшний день общая сумма причиненного ущерба превысила 15 млн тенге.

– По данному факту было начато досудебное расследование по статье 190 части 3 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

B рамках досудебного расследования к хищению трех залоговых автомашин установлена причастность гражданина К. и других лиц, которые вначале оформляли кредит в МКО под залог автомашин, после чего незамедлительно продавали их за пределами страны. Второго сентября текущего года гражданин К. был признан подозреваемым в совершении уголовного правонарушения и водворен в изолятор временного содержания, – рассказал начальник департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев.

По словам полицейского, Карпов фигурирует в расследовании как один из организаторов преступной группы. Пока установлены пять ее участников. Еще четверо находятся под подпиской о невыезде, в ближайшее время по ним будет принято решение о мере пресечения.

Органом досудебного расследования проверяется их причастность к хищению других залоговых автомашин по аналогичной схеме. Следствию предстоит выяснить, каким образом мошенники обходили ограничения, наложенные залогом, по каким документам машины сбывались.