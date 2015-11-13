​А рядом с домом – сквер

В результате рядом со строящимся Домом дружбы, который планируется сдать в эксплуатацию уже в следующем месяце, появился сквер с молодыми саженцами.

По словам директора коммунального государственного учреждения «Қоғамдык келiсiм» Александра Ажгалиева, общая работа всегда объединяет людей. Забота о родном крае – важная составляющая общенациональной идеи «Мәңгiлiк Ел». Тот, кто трудится для «здоровья» природы, уже не нанесет ей вреда.

В акции по озеленению приняли участие руководители и активисты этнокультурных объединений, члены молодежного крыла АНК ЗКО. Они же и будут ухаживать за молодыми деревцами. С таким же расчетом сажались деревья на набережной Урала. Сюда горожане пришли семьями, вместе с детьми, бабушками и дедушками. Взрослые подавали пример молодому поколению, а ветераны рассказывали о том, как несколько десятилетий назад значительно увеличился зеленый наряд города, вручную копались арыки, а благоустройство было общим делом.

Молодые деревца посажены и вдоль одного из центральных прос­пектов города с говорящим названием – Евразия.