А скрупулюс все катится

Вообще-то пристальное внимание своим подопечным они оказывают круглый год. Но летом, когда у школьников появляется масса свободного времени, становится особенно важно помочь им направить энергию на занятия полезные. Потому участковые инспекторы полиции по делам несовершеннолетних территориальных ОВД, действуя по общим планам с сотрудниками сферы образования, стараются привлечь максимальное число подростков в детские дворовые клубы (на территории СКО их 20), и прежде всего – состоящих на профилактическом учете. И еще много чего делают.

Да и сами ребята тоже немало могут сделать. Так, в 394 общеобразовательных учебных заведениях для оказания содействия школьным инспекторам созданы отряды юных помощников полиции, объединяющие сегодня почти 4 тыс. мальчишек и девчонок. Добровольцы присматривают за порядком на школьных и прилегающих к ним территориях, заглядывают на дискотеки, действуя весьма активно: с участием членов отрядов выявлено 235 нарушений со стороны сверстников.

Индивидуальный подход, обеспеченный сотрудниками местной полиции, приносит убедительные плоды: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за шесть истекших месяцев в Северо-Казахстанской области зарегистрировано на 17,4% меньше преступлений, совершенных несовершеннолетними, а именно – 38. Сам по себе факт отраден, но ведь и этих ребят, или хоть кого-то из них, наверняка можно было тоже удержать от конфликта с законом, прояви больше требовательности не только педагоги и люди в погонах, но и общество в целом. Причем не к подросткам даже – к себе. Вот примеры.

Известно, что чаще всего на скользкий путь неоперившихся юнцов толкают беспризорность и безнадзорность. За полугодие полицейскими привлечены к административной ответственности за доведение несовершеннолетних до состояния алкогольного опьянения 19 взрослых. Разве эти дяди и тети не могли предвидеть всех возможных последствий подобной «забавы»? Им других собутыльников не нашлось? Или и впрямь преследовали какие-то цели, чтоб самим потом в стороне остаться? Как ни маловероятно такое предположение, но мы же вполне могли к тем 38 как минимум еще 19 правонарушителей приплюсовать.

Да, с усилением надзора в торговых точках порядка стало больше, но 93 продавца, застигнутых при продаже горячительных напитков несовершеннолетним, все равно много. Это почти сотня взрослых, готовых в погоне за лишним тенге на все! Вплоть до подталкивания подростков к преступлению.

Скрупулюс, мельчайший камешек, способен лавину вызвать, покатившись. Но природа ли виновата или тот, кто камешек кинул? Однозначно виноват тот, кто решил, что закон ему не указ. А таких немало, как, к примеру, 51 продавец, привлеченный за продажу сигарет несовершеннолетним.

Или вот: при проведении рейдовых мероприятий полицейскими привлечены к ответу 1 060 законных представителей несовершеннолетних за нахождение их питомцев в развлекательных заведениях в ночное время. И 15 владельцев соответствующих заведений. Ну неужели кто-то из них и впрямь не ведал, что малолеткам просто не место там, где и днем-то нравы далеки от пансионатских? Да хоть и просто в игротеке. Ночь – такое время суток, когда всякое нежелательное происходит, и больше всего имеет шансов произойти.

У многих при этих словах уже всплыли в памяти случаи, когда родители задним числом хватались за головы, виноватили абстрактное общество, и ни у кого не хватало духу сказать безу­тешным папам и мамам: «Так вы же это и допустили». Прежде – не сформировав у своего чада должной системы нравственных ценностей, в роковую дату – поленившись уделить ему чуть больше времени, да, наконец, родительскую волю проявить. Но пока большинство из них искренне возмутится, сравни мы их семьи с выявленными за тот же период и поставленными на профилактический учет 178 неблагополучными семьями, а лично каждого – с 54 лишенными и 8 ограниченными в родительских правах.

В принципе, нет большой разницы – пьянствуют «предки» или высокоинтеллектуальным занятиям предаются, если их чада сами себе предоставлены. Тут, если иметь в виду возможные последствия, так дети, чьи 326 законных представителей привлечены к ответственности по ст. 127 КРКоАП за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, даже в выигрышном положении оказались: отвечающих за них взрослых хотя бы вспомнить об обязанностях заставили.

Детская беспризорность… Подростковая безнадзорность… Сложные проблемы, но, говоря о них, следует помнить: эти сорняки произрастают лишь на почве равнодушия взрослых.