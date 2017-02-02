​А судьи кто?

Предваряя обсуждение повестки заседания, председатель Мажилиса акцентировал внимание депутатского корпуса на важности предстоящего периода работы.

– Обозначенные Президентом нашей страны ­Нурсултаном Назарбаевым пять основных приоритетов Третьей модернизации Казахстана, безусловно, позволят создать новую модель экономического роста, которая обеспечит успешное продвижение страны в число 30 самых передовых государств мира. И главное – это то, что Послание не только дает нам четкие цели для работы в предстоящий период, но и обладает мощной консолидирующей силой, которая, несомненно, мобилизует всех казахстанцев для дальнейшей реализации Стратегии «Казахстан-2050» на базе Плана нации «100 конкретных шагов», – подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Как отметил спикер Мажилиса, изучение и реализация Послания – дело всех и каждого и, в частности, депутатского корпуса.

– Мы должны донести суть задач, поставленных Президентом, до наших избирателей. Поэтому после сегодняшнего пленарного заседания все мы выезжаем в регионы для разъяснения населению основных положений Послания Главы государства. Это очень важная и ответственная миссия, с которой мы всегда успешно справлялись, – сказал Нурлан Нигматулин.

Как известно, в Послании Глава государства поставил задачу по повышению доверия населения к судейской системе. В этом контексте весьма своевременно был одобрен Мажилисом проект Конституционного закона РК «О внесении изменений в некоторые законы РК». Так, вносятся поправки, совершенствующие периодическую оценку профессиональной деятельности судей. Ранее отмечалось, что в Казахстане введена про­цедура оценки деятельности судей через каждые пять лет на основании показателей качества отправления правосудия, соблюдения норм судейской этики и трудовой дисциплины. Однако, отметил судья Верховного суда РК Акылтай Касымов, действующий механизм оценки требует пересмотра. Сейчас в случае получения судьей отрицательного результата по итогам оценки судебным жюри принимается решение о проведении повторной оценки его профессионализма через год. И только в случае отрицательного результата повторной оценки выносится решение о признании судьи профнепригодным. Предлагаемыми же поправками предлагается освобождать судью от должности в случае получения отрицательного результата без повторной оценки. Делается это, отметил Акылтай Касымов, для повышения качест­венного состава судейского корпуса страны.

Депутат Серик Сейдуманов попросил пояснить, какие существуют критерии оценки судей на профпригодность. По словам Акылтая Касымова, когда создавалось судебное жюри, была изучена международная практика, из которой и были взяты самые эффективные критерии. Прежде всего следует отметить, что в Казахстане профессиональную оценку судьи проходят через каждые пять лет до достижения двадцатилетнего стажа. Судью, чей стаж перешагнул 20-летний рубеж, оценке не подвергают.

– Я думаю, после 20 лет ­судью уже не нужно подвергать проверкам, – считает Акылтай Касымов.

Также оценочное жюри не проверяет судей, чей стаж составляет один год. Что касается критериев, то они прос­ты – качество отправления, наличие жалоб, их количество. Берется во внимание и соблюдение судьями морально-этических норм. Отвечая на вопрос депутатов о том, учитывается ли стаж судьи, Акылтай Касымов отметил, что он принимается во внимание, но наличие 15-летнего стажа работы не является гарантией того, что судья не будет нарушать закон.

– При стаже 10–15 лет, если судья выносит незаконные решения, данный судья получит соответствующую профессиональную оценку перед судебным жюри, – уточнил он.

О том, распространяется ли психологическое тестирование на действующих судей, Акылтай Касымов ответил, что такой вид проверки соз­дан только для кандидатов.

В ходе обсуждения законопроекта возник вопрос о создании независимого судейского корпуса в Международном финансовом центре (МФЦ) «Астана». Как отметил управляющий МФЦ Кайрат Келимбетов, соз­дание независимого суда в МФЦ «Астана» – это важная задача, которая обеспечит инвес­торам понятные правила регулирования их работы на территории Казахстана. Кайрат Келимбетов проинформировал, что сейчас МФЦ тесно взаимодействует с Верховным судом по подготовке будущего судейского корпуса.

– В течение 2017 года совмест­но с международным финансовым судом города Дубая и Высоким судом Анг­лии мы будем работать над подготовкой актов, на основании которых с 1 января 2018 года будет работать независимый суд МФЦ «Астана», – сказал он.

Продолжив обсуждение судейской темы, Мажилис также одобрил поправки в Закон «О Высшем судебном совете РК».

Проектом закона, в частности, регламентируются полномочия Высшего совета по рассмотрению вопроса об освобождении судьи от занимаемой должности в случае его отказа от перевода в другой суд, на другую специализацию. И, кроме того, вносятся поправки, регламентирующие порядок получения участниками конкурса на вакантные судейские должности заключений пленарных заседаний Верховного и областных судов. Эти новшества в двух вышеназванных законопроектах обсуждены рабочими группами Мажилиса на выездном «круглом столе» в Таразе с участием представителей Верховного суда, Высшего судебного совета, Центральной избирательной комиссии, РОО «Союз судей», Республиканской коллегии адвокатов, судебного корпуса Жамбылской области, Союза юристов и местных исполнительных органов.

Поддержали мажилисмены и поправки Сената в законопроект с сопутствующими поправками «О пастбищах». Таким образом, документ считается принятым Парламентом.

В завершение пленарного заседания Мажилиса спикер палаты объявил о новом ­формате работы парламентариев. В частности, по словам Нурлана Нигматулина, отныне все правительственные часы будут транслироваться в Интернете в режиме онлайн, также как с начала нынешней сессии проходят и пленарные заседания Мажилиса. Нововведения нач­нут действовать уже 13 февраля, когда состоится очередной Правительственный час.

– Подобный формат позволит нам сделать работу Мажилиса еще более открытой и еще более транспарентной, – подчеркнул спикер.