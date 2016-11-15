​А теперь – «пузатый»!

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Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Петропавловское АО «ЗИКСТО» налаживает производство принципиально новых вагонов.

На заводском сленге «пузатым» называют зерновоз, проходящий сейчас сертификационные испытания. От предшественника его отличает повышенная – 120 против 96 кубометров – вместимость. Изделие осваивается в соответствии с программой группы компаний (акционеров), означающей, по сути, второе рождение предприятия.

– Выдвинутая акционерами программа, на реализацию которой выделено 17,5 миллиарда тенге государственных средств, – говорит генеральный директор Сергей Непомнящий, – потребовала от нас выпуска инновационных вагонов. Если платформы – то удлиненной, если зерновоза – то повышенной кубатуры, если полувагонов – так большей грузоподъемности.

Таково требование времени, нельзя налаживать выпуск продукции, а потом озираться в поисках покупателей. Чтобы твои изделия были замечены, а главное – востребованы в условиях жесткой конкуренции, они должны выделяться из общей массы аналогов, потребитель должен стремиться получить именно их. То есть инновационный подход означает не только технологическую модернизацию производственного процесса, но в еще большей степени – принципиально отличный от существовавшего подход к стратегии освоения и продвижения продукции. Перед нами стоит двуединая задача. Первое: что строить? Ответ на этот вопрос уже дан. Второе: для кого? Ориентируемся на нужды конкретных регионов нашей страны. В одних наиболее востребован подвижной состав для перевозки руды, угля, в других – зерновозы, в третьих – контейнеровозы повышенной грузоподъемности, что особенно актуально именно сейчас, когда Казахстан налаживает мост сообщения между Западной Европой и Китаем. Географическая карта Казахстана – вот громадная территория, по которой пойдут наши вагоны.

База для того имеется солидная, опыт – тоже. Первый полувагон АО выпустило по собственной инициативе за счет своих средств в 2008 году, положив начало отечественному вагоностроению. Механическое копирование чужих изделий не годилось. Чтобы выделиться на рынке, требовалось найти свой путь. Заводские конструкторы, творчески обобщив мировой опыт, объединили достижения зарубежных коллег, внесли личные наработки – получилась оригинальная модель, имеющая полное право на маркировку «Сделано в Казахстане».

Новинку представили Президенту Нурсултану Назарбаеву во время его посещения «ЗИКСТО» и предложили программу развития отечественного вагоностроения, одобренную Главой государства. Затем последовала разработка других моделей вагонов: контейнеровозов, окатышевозов, зерновозов. Это был настоящий прорыв, однако в современном мире останавливаться на достигнутом нельзя, иначе конкуренты быстро оттес­нят тебя с места под солнцем. Поэтому заключенный с АО «Казахстан темир жолы» договор, по которому «ЗИКСТО» в 2016–2017 годах построит 1 132 вагона, втрое нарастив существовавший до сих пор объем производства, означает не механическое приложение дополнительных усилий, а переход на качественно новый виток развития.

Хотя, думается, речь стоит вес­ти о рождении принципиально нового производства. Да, освоенные прежде модели вагонов отличались качеством и повышенным ресурсом, вдвое сокращающим затраты потребителей на плановый ремонт, но по большому счету по грузоподъемности они соответствовали параметрам ХХ века. Не случайно при острой необходимости обновления подвижного состава на всех железных дорогах СНГ в последнее время спрос на них упал. Поэтому на предприя­тии не существует каких-либо диаграмм роста – руководство считает некорректным сравнение того, что было и что начинается. Осуществление выдвинутой инвесторами программы завод начинает с чистого листа, взяв из прошлого только традицию неизменно добиваться поставленных целей.

Длиннобазную платформу, на которой вместо двух помещается четыре двадцатифутовых контейнера, заводчане уже начали производить, работа в цехе ведется круглосуточно, в четыре смены. Сейчас, как говорилось, идет доводка зерновоза. Требование повышенной вместимости к нему, кстати, вызвано не одним лишь желанием владельцев зерна разом сбыть побольше товара. Как известно, по поручению Главы государства в секторе АПК активно проводится диверсификация отрасли, на продажу казахстанские аграрии во все больших количествах стали предлагать не только зерно, но и многие другие культуры весом гораздо легче пшеницы, следовательно, перевозка их в больших объемах означает как снижение затрат, так и повышение производительности труда. «Пузатый» для того как нельзя лучше подходит.

На очереди – вагоны под руду, уголь. Вот когда заводским конструкторам пригодился накопленный ранее опыт, КБ трудится с полной нагрузкой – ведь и подготовка дополнительных мощностей ведется тоже ударными темпами. Кадровый состав, в последнее время значительно обновившийся, по квалификации задаче соответствует. На всех уровнях, не только управленческом. Для сравнения: если в начале пути средний возраст рабочих «ЗИКСТО» переваливал за пенсионный, то теперь молодые сварщики, станочники, выпускники железнодорожного колледжа охотно устраиваются сюда.

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