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А трудоустройство буксует
Марина Иванова, Западно-Казахстанская область
И если на профессиональную практику предприятия области принимают студентов с охотой, то в вопросе трудоустройства существуют некоторые проблемы. По словам декана политехнического факультета ЗКАТУ, кандидата технических наук Аскара Бакушева, у университета есть договоренности сразу с несколькими производственными предприятиями области. Будущие инженеры получают практические навыки в Западно-Казахстанской электро-распределительной компании, в ТОО «Топан», на Трансформаторном заводе... Иностранная компания «Каспиан проджект» даже приглашает лучших из лучших студентов в Италию. Такую возможность в прошлом году получили 11 ребят.

На политехническом факультете насчитывается около 1 200 студентов, обучающихся по 9 специальностям, 5 из которых технического направления, в том числе электроэнергетика, приборостроение, безопасность жизнедеятельности и защиты окружающей среды, информационные системы, транспортная техника и технология. Ежегодный выпуск факультета насчитывает 350–450 готовых молодых специалистов. Но несмотря на актуальность профессии, сразу после вуза трудоустраивается всего 60–65%, и причин тому, по мнению декана, несколько. К примеру, работодатели не хотят принимать в штат, особенно на производство, специалистов женского пола. При том что число девушек, обучающихся на факультете, достигает трети.

Многие предприятия, руководители которых имеют советскую закалку, с подозрением относятся к современным дипломам, в которых слово «инженер» вообще не употребляется, а присваивается академическая степень бакалавра по техническим специальностям. К примеру, бакалавр по специальности «электроэнергетика». Кстати говоря, у иностранных компаний подобных вопросов не возникает, однако к ним сложнее трудоустроиться, так как требования очень высокие и необходимо знание английского языка.

Среди причин, мешающих найти работу, и запросы самих молодых специалистов, которые хотят сразу и карьерный рост, и большую заработную плату. Также предприятия с настороженностью относятся к работникам без трудового опыта. На эту тему было проведено немало встреч, утверждает Аскар Бакушев, поэтому отсутствие записей в трудовой книжке уже не служит определяющим фактором для отказа в приеме на работу.

Современная вузовская программа образования очень гибкая и позволяет включать дисциплины, учитывая интересы потенциальных работодателей, чем университет, и пользуется для повышения кадровой привлекательности своих выпускников. Но несмотря на это, проблема трудоустройства по-прежнему довольно острая.

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