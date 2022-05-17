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А ты записался в очередь?
Демченко Марина
корреспондент

Стартовала программа по льготному автокредитованию под 4% годовых.

На пресс-конференции в столице стало известно об условиях и механизмах участия в новой программе льготного автокредитования.

Программа для приобретения гражданами РК новых легковых автомобилей отечественной сборки по льготному кредитованию осуществляется через АО «Жасыл даму» при содействии министерств – индустрии и инфраструктурного развития и экологии, геологии и природных ресурсов. Под нее выделят 100 млрд тенге, которые будут использоваться на возвратно-револьверной основе.

Кредитование осуществляют банки второго уровня. Срок действия программы рассчитан на 30 лет. Льготные автокредиты будут выдаваться на следующих условиях: ставка вознаграж­дения – 4% годовых; сумма кредитования – не более 10 млн тенге; срок финансирования – не более 7 лет; первоначальный взнос – от 0%; стоимость транс­портного средства – не более 15 млн тенге.

Как сообщил заместитель председателя Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров, кредитовать казахстанцев будут следующие банки второго уровня: АО «Евразийский Банк», «Банк ЦентрКредит», «Народный банк Казахстана», Forte Bank. Данный список не окончательный, и по мере рассмотрения заявок от банков второго уровня фонд будет добавлять партнеров-участников программы.

Для обеспечения прозрачнос­ти финансирования предусмот­рено условие об обязательном наличии автоматизированной системы у БВУ для отслеживания срока предоставления финансирования конечного заемщика.

По словам Рината Гаппарова, желающие пойдут в автосалоны, выберут машину и получат счет на оплату с VIN-кодом, затем они должны отправиться в банк, где их поставят в электронную очередь.

– Те граждане, что на текущий момент стоят в очереди по старым программам автокредитования, автоматически не переводятся, – уточнил спикер. – Причем заявки на кредиты будут принимать в автосалонах. В отделениях банков заявки не принимаются. Это сделано для того, чтобы не создавать длинных очередей на долгий срок, когда покупатель еще не выбрал автомобиль, а уже стоит в очереди в банке.

В автоцентрах присутствуют менеджеры банков, которые проконсультируют и помогут оформить заявку. Также можно подать заявку в банк онлайн. Ограничений для единовременной подачи заявки от одного потребителя в разные банки второго уровня нет.

Проверкой платежеспособности и одобрением автозаймов занимаются банки второго уровня (банки-партнеры). После одобрения заявки банком статус одобренной заявки отслеживается самим потребителем на платформе соответствующего банка (онлайн очередь) без участия АО «Фонд развития промышленности».

В ходе пресс-конференции также стало известно, что после подачи заявки потребитель не сможет поменять марку и модель выбранного автомобиля или перерегистрировать место в очереди на другое физическое лицо. В случае отказа заемщик выбывает из электронной очереди, и на его место будут добавляться новые участники.

В данной программе один потребитель может принять участие один раз в два года. Благодаря программе граждане получат возможность приобрести новые легковые автомобили казахстанской сборки следующих брендов: Kia, Hyundai, Chevrolet, JАС, Lada. По мере обновления модельного ряда у производителей список может обновляться.

Вице-президент Ассоциации казахстанского автомобильного бизнеса (АКАБ) Казахстана Анар Макашева заверила: для приобретения в рамках льготного автокредитования в стране достаточно автомобилей.

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