​А у нас болид!

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Ирина Орлова

Конструктором автомобильной новинки выступила студенческая команда SU Racing Team.

– Уникальность нашей машины в том, что она ездит на экологичес­ки чистом виде топлива – этаноле. Это топливо получают путем переработки сахарного тростника, кукурузы или свеклы. Уникальная конструкция двигателя сконструи­рованного болида позволит ­прое­хать на 1 лит­ре этанола больше 200 километров, – отметили ее создатели.

Молодые энтузиасты собрали болид за 3 месяца. Мотор машины сделан на основе двигателя Honda af55e. Но почти каждую деталь пришлось изменять и подстраивать под нужные характеристики болида. Каркас собран из спе­циальных дюралюминиевых труб. Корпус выполнен из стеклопластика. Зас­текление, где располагается водительское место, выполнено из поликарбоната.

Этот прототип сконструирован для участия в ежегодном меж­дународном марафоне Shell Eco Marathon Asia 2018, участники которого представляют спроектированные и сконструированные ими автомобили с наилучшей топливной экономичностью. Победитель – ­команда, автомобиль которой проезжает наибольшую дистанцию, используя при этом наименьшее количество энергии.

– Наша миссия заключается в том, чтобы развивать автомобилестроение в Казахстане. Мы хотим, чтобы в стране уделяли больше внимания экологически чистым видам топлива. За топливом такого типа будущее, и мы намерены это будущее осуществлять, – заявил капитан команды Алибек Саматулы.

Успешно завершив все предыдущие этапы соревнования, наша студенческая команда готовится к финальному этапу Shell Eco Marathon Asia 2018. В нынешнем году этот марафон экономичных автоновинок пройдет в Сингапуре в марте.

– Мы верим, что на этом чемпио­нате мирового масштаба сумеем показать наилучший результат, – убеждены наши молодые конструкторы.

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