​А у нас болид!

Конструктором автомобильной новинки выступила студенческая команда SU Racing Team.
– Уникальность нашей машины в том, что она ездит на экологически чистом виде топлива – этаноле. Это топливо получают путем переработки сахарного тростника, кукурузы или свеклы. Уникальная конструкция двигателя сконструированного болида позволит проехать на 1 литре этанола больше 200 километров, – отметили ее создатели.
Молодые энтузиасты собрали болид за 3 месяца. Мотор машины сделан на основе двигателя Honda af55e. Но почти каждую деталь пришлось изменять и подстраивать под нужные характеристики болида. Каркас собран из специальных дюралюминиевых труб. Корпус выполнен из стеклопластика. Застекление, где располагается водительское место, выполнено из поликарбоната.
Этот прототип сконструирован для участия в ежегодном международном марафоне Shell Eco Marathon Asia 2018, участники которого представляют спроектированные и сконструированные ими автомобили с наилучшей топливной экономичностью. Победитель – команда, автомобиль которой проезжает наибольшую дистанцию, используя при этом наименьшее количество энергии.
– Наша миссия заключается в том, чтобы развивать автомобилестроение в Казахстане. Мы хотим, чтобы в стране уделяли больше внимания экологически чистым видам топлива. За топливом такого типа будущее, и мы намерены это будущее осуществлять, – заявил капитан команды Алибек Саматулы.
Успешно завершив все предыдущие этапы соревнования, наша студенческая команда готовится к финальному этапу Shell Eco Marathon Asia 2018. В нынешнем году этот марафон экономичных автоновинок пройдет в Сингапуре в марте.
– Мы верим, что на этом чемпионате мирового масштаба сумеем показать наилучший результат, – убеждены наши молодые конструкторы.