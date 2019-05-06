​А у нас будет газ!

Дольщики этого жилого комп­лекса, обманутые застройщиком в 2014 году, создали для завершения работ жилищно-строительный кооператив «Жайлау city». К концу года будет сдан в эксплуа­тацию первый девяти­этажный дом. Возведение объекта находится на контроле акима­та области.

– Наш земельный участок находится на окраине столицы, – говорит председатель ЖСК «Жайлау city» Гульнар Мермуканова. – Возникла проблема с инженерными сетями, но на помощь пришло государство – нам проведут электросети, протянут трубы водоснабжения и канализации. Но оставался открытым вопрос отопления и газификации.

В итоге члены «Жайлау city» обратились с проблемой к акиму области Ермеку Маржикпаеву. По его поручению с представителями кооператива встретился советник акима по вопросам предпринимательства, инвестиций и туризма Ерлик Омиргали.

– Детально изучив наш вопрос, он пригласил инвестора – руководителя ТОО «КокшетауТранс­Газ», – рассказывает Гульнар Мермуканова. – В результате была достигнута договоренность о том, что инвестор за свой счет проведет работы по прокладке новых сетей газоснабжения в жилой комплекс.

Сегодня на стадии обсуждения находится вопрос автономного теплоснабжения. Как оказалось, у ЖСК «Жайлау city» уже есть коммерческие предложения от предприятий, которые могут построить парк хранения газа для котельной.

Экономия – очевидный плюс газификации. Приготовление пищи на газе обходится в четыре раза дешевле по сравнению с использованием электроплиты. Сэкономить смогут и в ЖСК «Жайлау city», которому не придется закупать силовые кабели для электрических плит.

В ответ в ЖСК по собственной инициативе предложили администрации региона выделить три квартиры для представителей малообеспеченных слоев населения – трехкомнатную, двухкомнатную и однокомнатную.

– Наше предложение было положительно воспринято руководством области, и мы надеемся, что продолжим конструктивное сотрудничество с акиматом, – зак­лючила Гульнар Мермуканова.