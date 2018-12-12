​А у нас в квартире газ

Работы по подаче природного газа ведутся в рамках инвестиционного проекта «Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области», рассчитанного до 2020 года.

Согласно проекту в Мунайлинском, Мангистауском, Тупкараганском, Каракиянском, Бейнеуском районах и городе Жанаозене запланировано строительство новых газопроводов. Кроме того, намечена модернизация имеющихся сетей, газораспределительных станций и пунктов. Данные работы охватят более чем 1 300 км линий газоснабжения.

Сельчане Баскудыка, расположенного в Мунайлинском районе, стали первыми абонентами, к чьим домам подведено голубое топливо.

Предполагается, что к газорас­пределительным сетям в данном районе будут подключены 100 жилых домов жителей сел Атамекен и Баскудык. Окончание работ с учетом всех этапов строительства запланировано на 2019 год.