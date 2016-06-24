​А у нас во дворе…

Марина МИХАЙЛОВА
фото Бориса БУЗИНА

В прошлом году в южном мегаполисе построено свыше 100 площадок. В нынешнем планируется открыть более 150. На радость детворе и родителям такие комфортные зоны для игр и занятий спортом строятся на месте стихийных автопарковок, пус­тырей и запущенных придомовых территорий.

Дружелюбны к горожанам стали и городские улицы. Вдоль некоторых установлены тренажеры, а немногие из них, например алматинский «Арбат», так в просторечье горожане называют улицу Жибек Жолы, пешеходные.

Возле одного из торгово-развлекательных центров города, на площади в 15 тыс. кв. метров, которая прежде использовалась для стоянки автомашин, построен «Спортивный парк». Скейтодром, беговая дорожка, мультиспортивная площадка для игры в баскетбол, волейбол и теннис, веревочный парк, футбольное поле... Это лишь неполный перечень его достопримечательностей.

Одна за одной спортивно-игровые площадки открываются в Наурызбайском районе города. Таким подаркам местная ребятня просто не нарадуется. Напомним, что это новый район южного мегаполиса. В прошлом году он пострадал от грязекаменного потока, сошедшего с предгорий ­Алматы. Площадки здесь возводятся в рамках благотворительной акции, организованной общественным фондом «Жана Алатау», в поддержку жителей районов, пострадавших от селя.

Стоит отметить, что большинство таких площадок c горками, качелями, канатами, уличными тренажерами, беговыми дорожками обустраиваются за счет средств местных компаний и частных инвесторов.

