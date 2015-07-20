А у нас во дворе… аттракцион! Свежий выпуск 419 Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

Тут на радость малышам батут-горка, игровые сооружения, бассейн с зорбом и катамаранами. А еще здесь можно и рыб игрушечных половить из небольшого «пруда», и в тир заглянуть с родителями, и вкусно поесть сладкой ваты, попкорна…

Подобный летний аттракцион в районном цент­ре первый и, по задумкам предприимчивого жителя, не последний. Как говорит Александр Харламов, это пока пробный вариант. В перспективе он намерен расширить развлекательный детский центр, причем не в одном дворе. А года через три построить крытый объект, чтобы туда ребята могли приходить круглый год.

Аттракцион занимает площадь в 460 кв. м. Все игровые элементы индивидуальный предприниматель специально заказал на заводе в Москве. По профессии Александр строитель-монтажник, а на идею открыть такой центр его вместе с супругой Вероникой подтолкнуло отсутствие в городе подобных детских площадок. Ведь и у самой молодой семьи двое детишек подрастают: Даше – 8 лет, сыночку всего 9 месяцев. Вот и взялись за дело, вложив в проект собственные средства – 3,5 млн тенге. В результате создали для малышей всего города удивительный мир развлечений.



