​А в душе – 25!

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Наталия Акопян, Астана

Обычно в этот день многие одинокие бабушки и дедушки начинают грустить, скучать по родным. И главная цель таких мероприятий – зарядить их позитивным настрое­нием, дать почувствовать, что их уважают и ценят окружающие. В центре «Шарапат» пожилым людям дарили цветы, артисты со сцены тепло поздравляли их после выступлений.

– В этот день мы склоняем голову перед нашим старшим поколением, даем им свое тепло и желаем долгих лет жизни. Если взглянуть на историю нашего государства, то мы не можем обойтись без трепетных воспоминаний о героических подвигах нашего народа в годы Великой Отечественной войны, в годы освоения целинных и залежных земель. Каждый из здесь сидящих внес свой вклад в историю нашего Казахстана, вы есть неотъемлемая ее часть, – торжественно открыл концерт директор центра социального обслуживания «Шарапат» Кенжебулат Бапишев.

Представители государственных органов, члены партии «Нур Отан» и депутаты городского маслихата пришли на праздник, чтобы поздравить ветеранов войны и труда. Они отмечали, что такие мероприятия способствуют воспитанию у молодежи чувства уважения, любви и заботы к старшему поколению, проявлению доб­рого отношения к их опыту и мудрости.

Заместитель председателя Комитета труда и социальной защиты Дамежан Садвокасова зачитала поздравление министра труда и социальной защиты населения РК Тамары Дуйсеновой. «Все мы должны помнить, что о пожилых людях необходимо заботиться. Уважение и почет к старшим – это наша национальная традиция, заложенная предками. Позвольте от всего сердца поздравить вас с этим замечательным праздником и пожелать семейного счастья, благополучия и крепкого здоровья», – говорилось в поздравлении.

Кенжебулат Бапишев добавил, что Казахстан, согласно исследованиям ООН, относится к одной из старейших стран мира. Согласно статистике, в нашем государстве проживает более 2 млн пожилых людей, из них 2 497 – ветераны Великой Отечественной войны.

– Не хочется вас называть пожилыми людьми – ведь в душе вам всегда по 25. Это не праздник пожилых людей, это праздник преклонения перед вами. Хочется сказать огромное спасибо нашим ветеранам, труженикам за мирное небо, за те условия, в которых мы сейчас живем. Вы – хранители традиций и обычаев. Вы – то поколение, на которое должна равняться нынешняя молодежь. Наша партия всегда будет стараться вам помогать, оказывать всяческое внимание и поддержку, – отметила в своем выступлении первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» Сарыаркинского района Баглан Алимгазинова.

После многочисленных позд­равительных речей началось самое интересное – концерт­ная программа. На сцену выходили танцоры и певцы, радуя присутствующих своими номерами.  

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