​А в моде сейчас Комаровский

Надо сказать, что на тот момент подобное высказывание показалось мне глупостью. Ведь всю жизнь нас лечили малиной и медом. А что до марганцовки, так она считалась лучшим из дешевых и качественных антисептиков в мире.

Между тем впервые с «новой», продвинутой медициной я столкнулась три года назад в роддоме. Разница между старшим и младшим сыном у нас приличная, и потому все, что я делала по уходу за первым, оказалось совершенно неприемлемым для третьего. Начиная с той же марганцовки и заканчивая зеленкой, которой, как выясняется, теперь обрабатывать ранки младенцам не рекомендуется.

– И воду не надо кипятить для купания, и гладить пеленки не обязательно, – разводила тогда руками бывалая медсестра. – Да какие пеленки?! Мы же теперь в ползунки ребеночка одеваем, стоит только ему родиться.

И действительно, куда ни глянь, а в люльках роддома вовсю орудуют ручками, ножками малыши. Но стоит им только приехать домой, как бесцеремонные бабушки, тети у них отбирают недавно полученную свободу. Ребенок укутан, закутан, а после еще и прикрыт!

Под давлением старших я как-то молча смирилась, мол, пусть одевают его как хотят, им, наверное, виднее. В итоге малыш начал температурить. Когда же пришла педиатр, то объяснила, что виноваты сами – нечего кутать так малыша, когда самим жарко.

…Сыночек стал подрастать, и, как у всех нормальных детей, у него временами могли появиться и сопли, и кашель. А порой и животик мог заболеть и горлышко раскраснеться. В общем целая куча «страшных» для мамы заболеваний. Но если со старшими все было ясно и не было всяких там «раньше» и «сейчас», а значит, сомнениям не подвергались ни способности врачей, ни чутье родителей, то теперь дела идут по-другому. Так, после каждого похода к педиатру мы потом дома садились за «круглый стол» переговоров. Те, кто постарше твердили: все это из-за простуды, и стоит ему одеться потеплее да подышать над картошечкой, сразу придет в себя. Лечители же а-ля Комаровский, напротив, уверены: надо ребенка раздеть, а еще лучше – искупнуть в прохладной воде. Вот и мечется после этого мама, кому верить – себе или тысячам умных советчиков?

Одна из последних тематик нашего «слета» домашних экспертов касалась проблемы лечения детских зубов. Здравомыслящие врачи, в том числе и уважаемый автором доктор Евгений Комаровский, уверены: их лечить надо во чтобы то ни стало, как бы вам и детенышу не хотелось. Но советской закалки «специалисты» считают, что ребенка травмировать ни к чему – они, зубы, и сами потом выпадут. Прислушавшись к первым, я все же пошла на прием, но когда оказалась в стоматологическом кресле с сопротивляющимся изо всех сил ребенком, десять раз вспомнила там и маму свою, и свекровь, и бабушку вместе взятых. А может, оно и верно, может, не надо ребенка травмировать без крайней на то нужды? Может, и стоит ему подышать над картошкой, попить теплого чаю с медом, замазать ранки зеленкой?… Ведь это ж не просто рецепты, это советы народных целителей, некогда самых уважаемых и почитаемых в обществе за их познания в медицине.

Впрочем, есть доля правды и у сторонников альтернативных взглядов. Просто, наверное, не стоит бросаться в крайности. В лечении, а тем более детей, главное – здраво мыслить самим родителям.