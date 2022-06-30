На малой сцене Национального академического русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова состоялся очаровательный спектакль детской театральной студии «Чудеса от Baby Boom» под руководством Алены Степановой.

Лихо на сцене отплясывают уморительные лягушата и лесные грибочки, которым не больше пяти-шести лет. Кощей – постарше и злой по задумке, но подкупает своей добросердечностью и отсутствием всякого коварства. Бабки-ежки летят в своих ступах, машут метлами и замышляют свои хитрые дела. А милая Настенька, как и полагается, с достоинством встречается с лесной нечистью, находит мир, добро и любовь.

Деловитость и артистизм маленьких актеров умиляют, а мас­терство и серьезный подход к своему делу артистов постарше впечатляют. Детский театр – особая магия, в которой можно легко раствориться и получить массу исключительно положительных эмоций, забыв о нелепых и бессмысленно созданных проблемах взрослого мира.

Постановка «А в сказке все бывает» стала частью проекта ­«Оtlличная сцена», инициированного театром Лермонтова. А цель его очень важная и полезная – объе­динить под своей крышей независимые театры города Алматы, предоставить им площадку для выступлений.

«Чудеса от Baby Boom» – теат­ральная студия, но вполне претендует на то, чтобы называться настоящим детским театром. Ее художественный руководитель Алена Степанова работает с детьми уже более 20 лет. Идея создавать театральные постановки родилась у нее спонтанно. Получив высшее педагогическое и средне-специальное музыкальное образование, будущий театральный руководитель начала работать в музыкальной школе № 1 им. Амре Кашаубаева и даже успела подготовить лауреата городского конкурса пианистов. А потом ее пригласили преподавать музыку в детский развивающий центр, где полученные в университете навыки хорового пения и вокала оказались как нельзя кстати.

– Петь разные песни – это, конечно, здорово, но мне захотелось разнообразить наши выступления на отчетных концертах, – отмечает художественный руководитель детской театральной студии. – Появилась идея собрать различные вокальные композиции в какой-то сюжет, подобрать соответствующие к ним костюмы и создать свой оригинальный формат выступлений.

Так детские песенные концерты в умелых руках учителя стали основой для музыкальных историй, сказок и увлекательных представлений. Через спектакли дети смогли проявлять одновременно несколько своих умений и талантов.

– Первой нашей сказкой стала история о потерянном солнце, которое ребята благополучно нашли, преодолев все трудности, – рассказывает Алена Степанова. – Это было 20 лет назад. Даже не верится! И эту сказку мы показали на сцене Казахского академического театра для детей и юношества имени Мусрепова. Дети получили незабываемые эмоции, которые, уверена, запомнили на всю жизнь.

Успешно сыгранная первая постановка дала стимул для создания новых историй. Тогда-то Алена Степанова и начала углубляться в тонкости театрального искусства, изучать основы актерского мастерства и режиссуры. А на репетициях полученные знания старалась передавать юным актерам в доступной и интересной форме.

– Найденные в Интернете сценарии полностью перекраиваю под своих ребят, учитывая их возможности. Нередко меняю, дописываю сюжетную линию будущего спектакля, а потом подбираю музыку или песни, пересматривая перед этим море танцевальных номеров, выложенных в Сеть. Так рождаются наши с ребятами спектак­ли, – делится художественный руководитель «Baby Boom».

А еще благодаря работе с теат­ральными постановками Алена Степанова нередко берется за нитки, иголки и швейную машинку. Важнейшим элементом всех постановок становятся кос­тюмы. И если в первых спектаклях студии дети облачались в одежду сказочных героев, сшитую или созданную из подручных материалов, своими силами, то с развитием мастерства детей и обретением все большего опыта режиссера-постановщика возрас­тали и требования к костюмам.

– Мы начали заказывать костюмы у профессиональных портних. Нередко получались настоящие шедевры! – с гордостью говорит Алена Алексеевна.

К слову, в новой постановке детской театральной студии, прошедшей на сцене театра Лермонтова, костюмы тоже не подкачали.

Сколько создано спектаклей в детской театральной студии, сегодня трудно посчитать. Наверное, их больше 20. Среди них – «Снежная королева», «Золушка», «Муха-Цокотуха», «Королевство кривых зеркал», «Кошкин дом», «Буратино»…

По словам художественного руководителя, в театральный коллектив приходят дети разные. Кто-то наделен музыкальными способностями, а у кого-то просто есть стремление чему-то научиться, овладеть голосом, актерским мастерством. Алена Степанова уверена: любого ребенка можно научить петь, танцевать, уверенно держаться на сцене. Главное – желание.

С маленькими артистами работать интересно, ведь к каждому надо подобрать свой ключик. Дети очень радуются похвале, искренне огорчаются, когда у них что-то не получается, ловко перевоплощаются, но при этом совсем не умеют притворяться.

Алена Алексеевна говорит, что ребенок, который хоть раз выступил на сцене, целиком и полнос­тью вовлекается в театральный мир, который объединяет и детей, и их родителей в одну семью. Хотя иногда с родителями бывает сложно. Нездоровые амбиции взрослых порой негативно сказываются на детях. Кто-то ждет для своего ребенка лишь главную роль в спектакле, не задумываясь, что детский театр – это целый мир, в котором дети учатся не только сценическому мастерству, но и искусству взаимодействия с ровес­никами, вниманию и состраданию. И любая роль – лишь малая толика этого важного процесса…

Поиск сцены для выступления – одна из известных проблем для многих творческих команд города. Вот и детская театральная студия Алены Степановой за несколько месяцев до представления своего спектакля вынуждена проходить целый квест в надежде найти приличный зал с приемлемой арендной стоимостью. Поэтому проект «Оtlичная сцена» стал приятным подарком для студии и ее маленьких артистов.

– Порой ко мне после спектак­лей подходят посторонние люди, благодарят за пережитые эмоции и удивляются, почему наши старания не видит большее число зрителей нашего города? – говорит Алена Степанова. – В ТЮЗе имени Сац несколько лет подряд проходил республиканский театральный фестиваль «Солнечный круг». Детские театры со всех городов съезжались, чтобы выступить на большой сцене. Мы могли посмотреть на работы других детей и показать свою. Как жаль, что все это перестало существовать. Остается надеяться, что фестиваль возродится.

Маленькие артисты «Чудеса от Baby Boom» за годы работы студии принимали участие в различных республиканских и международных конкурсах детского творчества и всегда завоевывали призовые места. В этом году они смогли выйти на одну из самых престижных театральных сцен города. И это хороший стимул развиваться и создавать новые талантливые постановки, которые обязательно найдут своего зрителя.

Прошедшее театральное представление для одних его участников стало первым в жизни, для других – очередной ступенью к достижению своих творческих вершин. В каждом из маленьких и юных актеров, как и в сказке, живет чудо, а еще таится море возможностей. Поэтому взрос­лым необходимо стараться не расплескать эти возможности и бережно хранить это чудо, поддерживать, понимать и любить своих детей. Быть может, тогда и в реальной жизни мы сможем наблюдать больше настоящих героев и счастливых принцесс.