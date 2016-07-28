​А Васька слушает, да ест

Статьи
557
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Подобно коту Ваське из басни, который слушает, да ест, браконьеры в Шалдайском бору и других лесах региона как незаконно рубили деревья, так и продолжают рубить. На 25 июля 2016 года по области зарегистрировано 58 случаев браконьерской вырубки леса в объеме 481,608 м3, ущерб составил 8 млн 869 тыс. тенге. Об этом в ходе заседания «круглого стола» на тему «Состояние, охрана и рациональное использование лесов региона, развитие зеленого пояса» сообщил представителям прессы исполняющий обязанности руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Павлодарской области Кайрат Абильбаев.

– Все 58 материалов по нарушениям переданы в правоохранительные органы. Ими возбуждено 51 уголовное дело. Два материала переданы в суды, рассмотрено 11 уголовных дел, – сообщил Кайрат Абильбаев.

Также он отметил, что спе­циалистами инспекции проведены 124 охранных мероприятия и 16 проверок. В результате рейдов выявлено 200 нарушений природоохранного законодательства, наложено административных штрафов на сумму 2 млн 234 тыс. тенге, взыскано 2 млн 138 тыс.

Все эти меры воздействия на браконьеров и нарушителей лесного законодательства, конечно, впечатляют, но, похоже, не очень устрашают незаконных порубщиков леса. Летом прошлого года (25 июля, «В тиши соснового бора») наша газета рассказывала о том, как в области «вольные» лесорубы и помогающие им местные работники отрасли с размахом рубят деревья.

В материале были приведены такие факты: по данным специалис­тов областного управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, за первую половину 2015 года по области зарегистрировано 85 случаев незаконной рубки в объеме 9 945 кубометров с ущербом 481 млн тенге. Из них 99% объема и ущерба приходится на РГУ «Государственный лесной природный резерват «Ертіс орманы», что составляет 54 случая с объемом 9 889 кубометров на сумму 480 млн тенге (что на 98% больше по массе леса и ущербу в сравнении с аналогичным периодом 2014 года).

К этим цифрам добавлю еще несколько (чтобы читатель мог представить, сколько составляют почти 10 тыс. кубов древесины) – в зависимости от укладки леса и его размеров это 140–160 железнодорожных полувагонов. Если же взять КамАЗы приблизительной вместимостью от 6 до 10 кубометров, то данный показатель зашкаливает за 1 200 автомобилей! Так вот с момента обнародования этих вопиющих фактов прошел год, но нигде не было сообщений о том, что виновные понесли такое наказание, какое бы заставило задуматься других любителей незаконных порубок.



Популярное

Все
На Петропавловск идет огромный поток
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Ежегодно объем ледников сокращается на один процент
Шымкентские школьники представили свои научные работы
Сборная Казахстана по артистическому плаванию выиграла «золото» на Кубке мира
Дорожную развязку построили на… частном участке
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Такой бизнес нам не нужен
В «Сталлите» готовы работать в три смены
Возрастает количество инициированных депутатами законопроектов
Единство и неравнодушие – верные помощники в борьбе со стихией
Вторая волна паводка, ожидаемая в Акмолинской области, уже заявила о себе
Бишимбаев намеренно затягивал досудебное расследование - следователь
Восстановительные работы начались в области Абай
Вода перекрывает автодороги республиканского значения
Мобилизованы все ресурсы
Газета без почтальона – как рыбак без удочки
В Балхаше бизнесу предложат землю под строительство новых зон отдыха
Гуманитарные грузы при помощи волонтеров доставляются в регионы
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Закон Республики Казахстан
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях
Казахстан и Узбекистан реализуют проекты с объемом инвестиций свыше $2,5 млрд
Совместное предприятие создадут железнодорожные администрации Казахстана и Узбекистана
Спикер Сената встретился с Папой Римским и принял участие в межрелигиозной конференции
Костанайскую породу спасет алматинский конезавод
Арестован мужчина, избивавший на глазах прохожих женщину в Карагандинской области
Риски «серого» экспорта ГСМ обсудили в правительстве РК
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой

Читайте также

Депутаты остаются в пострадавших от паводков регионах до по…
Дархан Сатыбалды призвал туркестанцев поддержать акцию «Таз…
Когда университет слышит производство
Уже 40 тысяч жителей Жетысу присоединились к акции «Таза өл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]