​А Васька слушает, да ест Статьи 557 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Подобно коту Ваське из басни, который слушает, да ест, браконьеры в Шалдайском бору и других лесах региона как незаконно рубили деревья, так и продолжают рубить. На 25 июля 2016 года по области зарегистрировано 58 случаев браконьерской вырубки леса в объеме 481,608 м3, ущерб составил 8 млн 869 тыс. тенге. Об этом в ходе заседания «круглого стола» на тему «Состояние, охрана и рациональное использование лесов региона, развитие зеленого пояса» сообщил представителям прессы исполняющий обязанности руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Павлодарской области Кайрат Абильбаев.



– Все 58 материалов по нарушениям переданы в правоохранительные органы. Ими возбуждено 51 уголовное дело. Два материала переданы в суды, рассмотрено 11 уголовных дел, – сообщил Кайрат Абильбаев.



Также он отметил, что спе­циалистами инспекции проведены 124 охранных мероприятия и 16 проверок. В результате рейдов выявлено 200 нарушений природоохранного законодательства, наложено административных штрафов на сумму 2 млн 234 тыс. тенге, взыскано 2 млн 138 тыс.



Все эти меры воздействия на браконьеров и нарушителей лесного законодательства, конечно, впечатляют, но, похоже, не очень устрашают незаконных порубщиков леса. Летом прошлого года (25 июля, «В тиши соснового бора») наша газета рассказывала о том, как в области «вольные» лесорубы и помогающие им местные работники отрасли с размахом рубят деревья.



В материале были приведены такие факты: по данным специалис­тов областного управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, за первую половину 2015 года по области зарегистрировано 85 случаев незаконной рубки в объеме 9 945 кубометров с ущербом 481 млн тенге. Из них 99% объема и ущерба приходится на РГУ «Государственный лесной природный резерват «Ертіс орманы», что составляет 54 случая с объемом 9 889 кубометров на сумму 480 млн тенге (что на 98% больше по массе леса и ущербу в сравнении с аналогичным периодом 2014 года).



К этим цифрам добавлю еще несколько (чтобы читатель мог представить, сколько составляют почти 10 тыс. кубов древесины) – в зависимости от укладки леса и его размеров это 140–160 железнодорожных полувагонов. Если же взять КамАЗы приблизительной вместимостью от 6 до 10 кубометров, то данный показатель зашкаливает за 1 200 автомобилей! Так вот с момента обнародования этих вопиющих фактов прошел год, но нигде не было сообщений о том, что виновные понесли такое наказание, какое бы заставило задуматься других любителей незаконных порубок.







