А вдруг актеров заменят роботы?..

Театр
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Премьера трагифарса «Пигмалион Хаус» в Карагандинском русском драматическом теат­ре им. К. С. Станиславского прошла с аншлагом. Спектак­ля более завораживающего и обескураживающего публика еще не видела. Поначалу непонятно, кто на сцене – люди или ожившие куклы. И от этого мурашки бегут по коже…

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В основе постановки – пьеса испанского драматурга Хасинто Грау «Сеньор Пигмалион». Это произведение о гении и безумце, который создал теат­ральную труппу из кукол-роботов, превосходящих людей в таланте и грации. Они без устали поют, танцуют, конкурируют друг с другом, ревнуют, соблазняют и выходят из-под контроля. Однажды куклы убили своего поклонника, который бросился к ним в порыве обожания, а позже покушались на хозяина – скинули его в оркестровую яму.

– Сначала пьесу «Сеньор Пигмалион» переписал мас­тер режиссуры Валерий Белякович, а потом еще я ее переделал. По сути, от Хасинто Грау осталась только идея, – рассуждает режиссер-постановщик Вячеслав Виттих, приглашенный из Русского театра драмы им. Ч. Айтматова (Бишкек). – Она уникальна. Никто из драматургов и писателей не задумывался об искусственном разуме, который внедряется в театральное пространство. Мне кажется, что сейчас эта тема актуальнее, чем когда-либо, в связи с присутствием в нашей жизни ИИ, умных колонок и других гаджетов. Мне хотелось поговорить об этом со зрителем и сказать, что никакой механический актер не превзойдет живого. Он не сможет передать те чувства и эмоции, которые способен испытывать только человек.

Особое место в спектакле занимает сценография. Отличить реальных действующих лиц от механических можно по костюмам: у людей они выполнены в красно-черной гамме, у кукол – в бело-крас­ной. Важен и язык тела. Режиссер по пластике Максим Лисовский создал его специаль­но для пигмалионовских подопечных – механичный и одновременно чувственный, смешной и гипнотический.

– Была задача показать актерам телесные проявления кукольности – изоляцию движений, четкий контроль тонуса мышц, – говорит Максим Лисовский. – Это, можно сказать, ювелирная работа. Поначалу у актеров была определенная пристройка к необычным движениям, а потом они привыкли.

Роль Пигмалиона в спектакле исполняет Александр Тисен. Образы герцога Альдукара и его супруги на сцене воплощают Константин Снегирев, Людмила Васильченко и Оксана Игнатенко. Труппу кукол-роботов изображают Кирилл Пловайко (Бранда­хлыст), Александра Мартинс и Карина Базарова (Помпанина), Виталий Мосин (Херувим, Тересита). Художник-постановщик – Елена Ким, художник по свету – Денис Цветков.

#Караганда #театр #спектакль #Пигмалион Хаус

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