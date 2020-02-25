Статьи
А вдруг случится пожар...
Серик Кабдулов

Исправностью пожарных гидрантов местные власти озаботились после крупного пожара, вспыхнувшего несколько дней назад.

– Необходимо модернизировать городские противопожарные системы подачи воды, отремонтировать и заменить часть гидрантов, обеспечить к ним беспрепятственный доступ, а также обновить указательные знаки и четко обозначить их геолокацию, – сказал аким Атырау Кайрат Уразбаев.

Как отметил руководитель службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Абдулкапар Джуманов, подачу воды к гидрантам обеспечивает коммунальное предприя­тие «Атырау облысы су арнасы». Вместе со специалистами данного коммунального предприятия сотрудники ДЧС дважды в год проводят проверку их состояния, а заменой и обновлением неисправных устройств занимаются городские власти.

На сегодня в городе и пригородных микрорайонах имеется 2 062 пожарных гидранта. Последний раз их комиссионное обследование проводилось осенью прошлого года, по заключению которого в рабочем состоянии находятся только 1 556 гидрантов, а остальные 506 – неисправны.

После этого коммунальное предприятие дважды направляло письмо в городской акимат о необходимости замены неисправных гидрантов, включив этот пункт в проект плана ремонта водопроводных сетей на 2020 год. Пока этот вопрос не нашел своего решения.

Вместе с тем председатель постоянной депутатской комиссии по социально-правовым вопросам городского маслихата Салтанат Рахимова отметила, что уже давно назрела необходимость определения организации, конкретно ответственной за техническое обслуживание и содержание пожарных гидрантов.

– На сегодня пожарные гид­ранты находятся на балансе КГП «Атырау облысы су арнасы». Но там говорят, что средства на их содержание по уставу предприятия не предусмотрены, и вообще они не ответственны за это. Позиция горакимата сводится к тому, что раз уж гидранты на вашем балансе, то будьте добры обслуживать их. В итоге вопрос остается открытым. Поэтому я предложила определить организацию, ответственную за содержание гидрантов, – заявила депутат.

Другой немаловажный вопрос – это состояние городских пирсов и их доступность для заправки водой пожарных автоцистерн. В городе имеется семь пирсов, расположенных на берегу реки Урал. Однако на сегодня проезд к трем из них загорожен. Кроме того, разбиты и неисправны бетонные плиты двух пирсов.

Когда этим займутся местные власти, пока неизвестно. А ведь безопасность людей должна быть обеспечена в первую очередь.

Популярное

Все
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Почти 100 тыс. казахстанских семей, получавших АСП, вышли из состояния бедности
Учитель, создававший «бриллианты»
Атомная энергетика в Казахстане: за и против
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
Доходное место?
С популистов спросят делом
Проверка на совместимость
Наращивать культурный капитал
Реформы поддержали в СКО
В приоритете – порядочность и компетентность
Зоны высокой опасности
Алматы – город Нового Казахстана
Театр от Мольера
Спасительная эндоскопия
«Путешествие на повозке, что зовется жизнью»
В удивительном царстве грибов
Конкретные шаги по регулированию численности сайги выработают в Западном Казахстане
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Закон Республики Казахстан
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
Рассылку о получении субсидий на оплату услуг связи прокомментировал Казахтелеком
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Статьи
Учитель, создававший «бриллианты»
Статьи
Доходное место?
Статьи
Мадам, уже падают листья
Статьи
Формула успеха академика Мамырова

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]