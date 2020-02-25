А вдруг случится пожар...

Исправностью пожарных гидрантов местные власти озаботились после крупного пожара, вспыхнувшего несколько дней назад.

– Необходимо модернизировать городские противопожарные системы подачи воды, отремонтировать и заменить часть гидрантов, обеспечить к ним беспрепятственный доступ, а также обновить указательные знаки и четко обозначить их геолокацию, – сказал аким Атырау Кайрат Уразбаев.

Как отметил руководитель службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Абдулкапар Джуманов, подачу воды к гидрантам обеспечивает коммунальное предприя­тие «Атырау облысы су арнасы». Вместе со специалистами данного коммунального предприятия сотрудники ДЧС дважды в год проводят проверку их состояния, а заменой и обновлением неисправных устройств занимаются городские власти.

На сегодня в городе и пригородных микрорайонах имеется 2 062 пожарных гидранта. Последний раз их комиссионное обследование проводилось осенью прошлого года, по заключению которого в рабочем состоянии находятся только 1 556 гидрантов, а остальные 506 – неисправны.

После этого коммунальное предприятие дважды направляло письмо в городской акимат о необходимости замены неисправных гидрантов, включив этот пункт в проект плана ремонта водопроводных сетей на 2020 год. Пока этот вопрос не нашел своего решения.

Вместе с тем председатель постоянной депутатской комиссии по социально-правовым вопросам городского маслихата Салтанат Рахимова отметила, что уже давно назрела необходимость определения организации, конкретно ответственной за техническое обслуживание и содержание пожарных гидрантов.

– На сегодня пожарные гид­ранты находятся на балансе КГП «Атырау облысы су арнасы». Но там говорят, что средства на их содержание по уставу предприятия не предусмотрены, и вообще они не ответственны за это. Позиция горакимата сводится к тому, что раз уж гидранты на вашем балансе, то будьте добры обслуживать их. В итоге вопрос остается открытым. Поэтому я предложила определить организацию, ответственную за содержание гидрантов, – заявила депутат.

Другой немаловажный вопрос – это состояние городских пирсов и их доступность для заправки водой пожарных автоцистерн. В городе имеется семь пирсов, расположенных на берегу реки Урал. Однако на сегодня проезд к трем из них загорожен. Кроме того, разбиты и неисправны бетонные плиты двух пирсов.

Когда этим займутся местные власти, пока неизвестно. А ведь безопасность людей должна быть обеспечена в первую очередь.