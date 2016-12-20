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​А вечером – фейерверк
Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Это был как раз тот случай, когда посторонним обрадовались и руководители учреждения, сопровождавшие гостей, и пациентки. По мнению акима района Татьяны Шатохиной, появление ребенка на свет в знаменательный день, когда вся страна празднует юбилей Независимости, – двойная радость.

А в Темиртау в городском Дворце культуры чествовали лучших работников и трудовые коллективы. Мероприятие сопровождалось театрализованной программой. Благодарность каждому жителю, в какой бы сфере он ни трудился, выразил аким города Галым Ашимов. Граждане также стали участниками выставки «25 лет открытий» в городском историко-краеведческом музее, рассказывающей об уникальных людях, которыми гордятся земляки, их интересных увлечениях, спортивных и интеллектуальных достижениях жителей города металлургов.

В Караганде работали все концертные и театральные площадки, катки. В кинотеатре «Сарыжайлау» школьники и студенты лучше узнали историю Родины за Неделю казахстанского кино, приуроченную к Дню Независимости. Руководство Карагандинского русского драматического театра им. Станиславского сделало свободным вход на спектакль «Одинокая яблоня», поставленный заслуженным деятелем РК Алимбеком Оразбековым.

Местные меломаны и гости города отметили праздник на вечере независимой электронной и гитарной музыки, где выступили музыканты из России. А в зале камерной музыки «Шалкыма» симфонический оркестр Концертного объединения им. К. Байжанова дал праздничный концерт для детей. В эти дни встретились и члены этнокультурных объединений.

В Доме дружбы прошли выставка и гала-концерт Карагандинского областного польского общества Polonia, отмечающего свое 25-летие. А на сцене ДК горняков карагандинцев поздравили профессиональные музыкальные коллективы Министерства культуры Татарстана, приехавшие по приглашению областного этнокультурного объединения «Ыхлас».

Празднование юбилея Независимости респуб­лики завершилось на площади Независимости концертом мастеров искусств и красочным фейерверком.

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