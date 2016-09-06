А вы бежали марафон?

Участниками благотворительного международного мероприятия «Астана марафон-2016» стали Премьер-Министр Казахстана Карим Масимов, руководитель Администрации Президента Адильбек Джаксыбеков, члены Правительства, олимпийские чемпионы Серик Сапиев, Александр Винокуров и Данияр Елеусинов, а также серебряные олимпийские призеры Василий Левит, Гюзель Манюрова и Елдос Сметов.Ранним воскресным утром марафонцы стартовали с площадки у ТРЦ «Хан Шатыр», чтобы преодолеть дистанции в 10, 21.21 и 42.2 км по улицам главного города страны. Причем в стартах принимали участие и люди с ограниченными физическими возможностями. По ходу преодоления длинных километров происходили неожиданные события. К примеру, парень, специально приехавший из Павлодара на марафон, именно в столице сделал предложение своей девушке.Очень приятно было видеть в числе бегущих и недавних участников Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Например, впервые в марафоне принял участие наш олимпионик, боксер Данияр Елеусинов.«Боксеры очень часто бегают на тренировках кроссы. Для молодого поколения, я считаю, проведение таких марафонов – хороший пример», – подчеркнул он.А вот любимец казахстанцев Василий Левит может похвастаться тем, что уже преодолевал такие расстояния.«За свою жизнь я такие дистанции не раз бегал. Для меня это привычное дело. Сегодня пробежал в отличной компании. Очень важно, что марафон благотворительный. И здесь, как говорится, главным было участие», – отметил он на финише.Примечательно, что на самой длинной дистанции – 42 км – встречались весьма возрастные участники. В частности, 70-летняя Амиягульсин Калиакпарова заметила, что участвует в различных марафонах уже на протяжении пяти лет.«За пять лет завоевала около 40 медалей. В основном принимала участие в марафонах, которые проходили на территории Казахстана, Кыргызстана и России», – рассказала она.Сертификат на покупку спортивной экипировки от фирмы «Адидас» получила семья из Пакистана. Семейная пара Джоши и Аника бежали вместе с малолетними детьми – вначале оба ребенка передвигались на коляске, а под финиш один из них решил пробежаться сам. Они и победили в специальной номинации «Самая спортивная семья».Пропаганда здорового образа жизни и сбор средств в помощь нуждающимся стали основными целями массового забега. Все вырученные средства будут переданы в благотворительные фонды «Қасиетті жол», «SOS: Детские деревни», «Аяла», «Дом мамы», «BI Жулдызай» и проект One Steppe Beyond.