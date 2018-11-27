​А вы сдали оружие?

Свежий выпуск
429
Александра Власова

Акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ стартовала еще весной. На эти цели тогда государство выделило около 125 млн тенге.

– В итоге в органы внутренних дел обратились порядка 1,7 тысячи граж­дан. Они добровольно сдали 2,4 тысячи единиц огнестрелов и более 35 тысяч штук патронов к нарезному оружию, – говорит заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Максат Байболов.

По его словам, наиболее активными в этом плане оказались жители Туркестанской, Кызылординской, Акмолинской, Жамбылской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областей. Сумма вознаграждения за сданное оружие варьировалась от 24 до 240 тыс. тенге.

К слову, лишь по итогам 10 месяцев 2018 года количество преступлений с применением огнестрельного оружия сократилось на 19,7%. Впрочем, подобные мероприятия МВД проводит еще с 2008 года. За этот период гражданами добровольно сдано более 47 тыс. единиц огнестрельного оружия, более 1 млн пат­ронов к нарезному оружию на общую сумму 1,5 млрд тенге.

О том, когда стартует очередной подобный проект, в министерстве пообещали заранее проинформировать граждан. 

Популярное

Все
Звезда Сагадата Нурмагамбетова
От слов к действиям
О чем мечтает наш народ?
Новые задачи для экспертного сообщества
Сгоревшее за неделю не восстановить и за десятилетия
3 человека погибли по вине водителя в наркотическом опьянении в Шымкенте
Ребенок насквозь проткнул руку арматурой в ЗКО
Более 5 тысяч преподавателей колледжей обучатся в Центре педагогического мастерства
Волонтерство: сила личного примера
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Группу вымогателей из "общественного фонда" задержали в Семее (видео)
Туркестанский конгресс математиков
Подозреваемую в наркосбыте экстрадировали в Казахстан из Турции
В хищении более 500 млн тенге субсидий подозревают ОПГ в Костанае
Пожар на Аксуском заводе ферросплавов потушен
Так хлеб или «сайговодство»?
Электросамокаты признаны транспортным средством в Казахстане
СпецЦОНы и процессинговые центры полиции перешли на усиленный режим работы
Астанинский процесс завершился
Фермерам обещают компенсировать часть расходов на электричество и газ в теплицах
БАКАД запустили в Алматинской области
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Священный город Туркестан готовится к проведению третьего Национального курултая. Это значимое для страны событие станет своеобразным проявлением «степной демократии» в современном толковании
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
«Казахское кино нуждается в демонополизации финансирования»
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Головкин утратил все титулы чемпиона мира
Порядка 300 человек приняли участие в восхождении на гору Шаган близ Коксуского района, проложив новую туристическую тропу.
Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в Абайской области
В Казахстане впервые в этом году отмечается День отца
Хирург Жанат Спатаев – один из немногих в Казахстане, кто проводит операции на печени и поджелудочной железе
Инновационный проект школьников из Шымкента вошел в топ-3 на чемпионате в США
Землю, незаконно выданную бизнесмену из списка Forbes, вернули государству
Поездки за 800 долларов: в Алматы придумали, как бороться с нечистыми на руку таксистами в аэропорту
В Алматы завершаются съемки киномюзикла «Солдат любви» Фархата Шарипова
Впервые после Каннского фестиваля в родном городе режиссера Сергея Дворцевого вместе собрались актеры фильма «Тюльпан»
В Кызылорде идет обновление фасадов многоэтажных жилых домов – их облицовывают линеарными панелями разных расцветок
Семьям погибших при пожаре в Абайской области вручили ключи от квартир
Крупная авария произошла на Балхашской ТЭЦ
Грузия выдала Казахстану сбежавшего экс-замакима Тараза
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Тернистый путь к знаниям
Высокая миссия зергера

Читайте также

Спецназ и командиры Нацгвардии Казахстана продемонстрировал…
Диалог о безопасности
Астанинский процесс завершился
Тренд на осознанное мышление

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]