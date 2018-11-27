​А вы сдали оружие?

Акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ стартовала еще весной. На эти цели тогда государство выделило около 125 млн тенге.

– В итоге в органы внутренних дел обратились порядка 1,7 тысячи граж­дан. Они добровольно сдали 2,4 тысячи единиц огнестрелов и более 35 тысяч штук патронов к нарезному оружию, – говорит заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Максат Байболов.

По его словам, наиболее активными в этом плане оказались жители Туркестанской, Кызылординской, Акмолинской, Жамбылской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областей. Сумма вознаграждения за сданное оружие варьировалась от 24 до 240 тыс. тенге.

К слову, лишь по итогам 10 месяцев 2018 года количество преступлений с применением огнестрельного оружия сократилось на 19,7%. Впрочем, подобные мероприятия МВД проводит еще с 2008 года. За этот период гражданами добровольно сдано более 47 тыс. единиц огнестрельного оружия, более 1 млн пат­ронов к нарезному оружию на общую сумму 1,5 млрд тенге.

О том, когда стартует очередной подобный проект, в министерстве пообещали заранее проинформировать граждан.