​…А я посмотрю на вас

Впрочем, в первый момент, когда попадаешь на выставку, все это богатство мировой культуры отступает на задний план. Главным становится сам Пикассо. Он встречает тебя у входа и провожает по всему залу, сопровождая от экспоната к экспонату. Эффект его осязаемого присутствия создают огромные – во всю стену – фотографии и фильм, где Пикассо на твоих глазах изящный кувшин превращает в птицу, разрушая границы привычных представлений. Художник, скульптор, график, керамист и дизайнер... Он во всех своих проявлениях ломал стереотипы, удивлял, шокировал, возмущал. Эту же лавину чувств вызывает Пикассо и спустя 45 лет после кончины.

Пусть пунктирно, но очень образно организаторы «встречи» с гениальным испанцем – Министерство культуры и спорта РК, КазНИИ МКС, куратор выставки – профессор из Венеции Джан Камилло Кустоза и искусствовед Мадина Султанова – сделали все, чтобы посетители увидели керамические и графические творения мастера, задержались у стены, где по кубикам «разложена» вся биография основоположника кубизма, начиная с детских лет и заканчивая зенитом его славы. Алыми парусами на синей стене сия­ет и автограф Pikasso. И кажется, что каждому он адресуется лично: «Тебе! И только тебе!».

Для Пикассо керамика стала другой формой холста. Это была игра, захватившая его до конца жизни. Увлекшись ею, он творил свои глиняные шедевры не уставая, придумывал самые невероятные формы и образы.

Пикассо заинтересовался новой техникой, когда ему было уже за 60. А началось все с посещения ярмарки гончарных изделий в Валлорисе – маленьком городке на юге Франции, по соседству с которым в Гольф-Хуане Пикассо проводил лето 1946 года. На ярмарке традиционно двери мастерских открывались для всех желающих. Пикассо воспользовался случаем и в мастерской Сюзанны и Жоржа Рамье вылепил пару маленьких фигурок. Через год, на следующей ярмарке, он продолжил свои опыты с глиной и втянулся в них на 15 лет. Изучив технологию и свойства фарфора, фаянса, терракоты, майолики, он своим талантом преобразовал гончарное ремесло в творчество, которое до сих пор дарит улыбку и радостное мироощущение.

«Пикассо пришел в этот мир, чтобы хорошенько встряхнуть его, вывернуть наизнанку и снабдить его другими глазами», – написал о художнике испанский поэт и драматург Рафаэль Альберти. Встряхнуть посетителей выставки в Астане Пикассо удалось с легкостью и на сей раз. Маэстро эпатажа и художественных новаций без всякого принуж­дения меняет оптику восприятия окружающего мира у всех заинтересовавшихся его творчеством. Счет его работ исчисляется тысячами, и тем ценнее для нас впервые привезенные в Казахстан около сотни уникальных экспонатов из частных европейских коллекций: 32 керамические работы и 66 гравюр-иллюстраций к знаменитой испанской новелле XV века «Селестина».