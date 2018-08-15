…А я посмотрю на вас
Валентина Фиронова
Впрочем, в первый момент, когда попадаешь на выставку, все это богатство мировой культуры отступает на задний план. Главным становится сам Пикассо. Он встречает тебя у входа и провожает по всему залу, сопровождая от экспоната к экспонату. Эффект его осязаемого присутствия создают огромные – во всю стену – фотографии и фильм, где Пикассо на твоих глазах изящный кувшин превращает в птицу, разрушая границы привычных представлений. Художник, скульптор, график, керамист и дизайнер... Он во всех своих проявлениях ломал стереотипы, удивлял, шокировал, возмущал. Эту же лавину чувств вызывает Пикассо и спустя 45 лет после кончины.