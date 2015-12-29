​А я сяду в кабриолет...

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Елена БРУСИЛОВСКАЯ

В основе авто был четырехтактный мотор на базе бензина, и развивал он довольно серьезную скорость по меркам того времени – 16 км в час. Бенц ожидал, что его творение вызовет восторг. Но поначалу все вышло с точностью до наоборот: проехав на новом транспортном средстве, он наделал столько шума, что испугавшаяся лошадь мясника рассыпала весь перевозимый ею груз. Чтобы уладить неприятности, Карл заплатил за весь товар и занялся усовершенствованием своего изобретения.

После многочисленных испытаний и доработок 29 января 1886 года Motorwagen, так был назван первый автомобиль, получил императорский патент. А через год новинка была представлена на парижской выставке. Тогда было сделано всего три авто. Судьба двух неизвестна, третий выставлен в Мюнхенском музее. Его состояние настолько хорошее, что на нем можно прокатиться.

В конце XIX века первые автомобили появились и в российской империи. А в 1902 году автомобилист и предприниматель Федор Иванович Танский открыл первый и крупнейший в России того времени автомобильный торговый дом «Победа», который стал поставщиком императорского двора.

Как утверждает на своем сайте краевед Владимир Проскурин, первые самодвижущие экипажи были зафиксированы в Алма-Ате (тогда Верном) в начале ХХ столетия. Появлялись они «больше по оказии, когда дерзновенные экспедиции путешественников в Центральную Азию на автомобиле из-за отсутствия топ­лива и запчастей заканчивались в Семиречье. Брошенные экипажи играли в Верном роль аттракциона. На большие праздники их запрягали лошадьми и катали горожан по улицам».

Первые правила дорожного движения в нашем городе были опубликованы в октябре 1909 года. Согласно им, движущиеся средства должны были уступать дорогу «…крестным ходам и похоронам, иным процессиям, пожарным обозам, проходящим частям войск, арес­тантским партиям». Скорость движения экипажей ограничивалась 12 верс­тами в час.

В 1913 году в честь 300-летия Дома Романовых в Верном состоялся пробег первого автомобиля под надзором областного механика Андрея Зенкова от крыльца Военного собрания (район нынешнего парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев) и далее по улицам, с заездом в Малую станицу и на почтовую станцию Карасу (Николаевка).

Вот как пишет об этом Проскурин: «Поигрывая музыкальным клаксоном, сверкая блеском лака и никеля, автомобиль безоговорочно завоевал симпатии горожан. Но в силу грядущих политико-экономических потрясений автотранспорт стал массовым только в период бытия Алма-Аты казахстанской столицей. Лошадь, вол или просто ишак еще долго оставались средством передвижения, конкурируя с грузовым и пассажирским автотранспортом».

Первый верненский автомобиль, по свидетельству Андрея Павловича Зенкова, был немецкой марки господина Бенца – «Мерседес-Бенц», и куплен он был в Москве одним из верненских купцов. Если в те времена автомобиль был скорее роскошью, то сейчас без него невозможно представить современную жизнь. На дороги нынешнего Алматы, например, каждое утро выезжает свыше полумиллиона машин!

За свою историю автомобиль развивался, менялся в объемах, становился более мощным, удобным и красивым. В развитых странах новые модели машин демонстрируются каждый сезон, как новые модели одежды. Недавно сот­рудники китайского университета Нанькая совместно с компанией Great Wall Motors представили автомобиль, который управляется с помощью… мысли. Чтобы управлять им, водитель надевает на голову ретранслятор мозговых импульсов, который и заставляет автомобиль двигаться, тормозить, блокировать и разблокировать дверные замки. Только вот вопрос – что если за руль сядет романтик, у которого мысли витают в облаках? Куда его увезет такой автомобиль?

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