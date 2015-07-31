А зачем? Свежий выпуск 434 Валентина ФИРОНОВА

Когда Косте было сорок с хвостиком, его в прямом и в переносном смысле шибануло в голову. Отлежав в больнице с сотрясением мозга, он вознамерился жениться. Что его так проняло, не понятно! Может, мысль испугала, что помирать будет, воды захочет, а подать некому. Не знаю. Знаю, что лет восемь родственник целенаправленно и со свойственным ему упорством подбирал себе жену. Одна особа даже год жила в его квартире. Рекорд неслыханный!

Мы уже, было, решили, что дело уверенно идет к свадьбе, чуть ли не подарки стали обдумывать. Но не срослось! Ни тогда, ни потом. Да и вряд ли срастется!

Сейчас Косте ощутимо за пятьдесят. Он крепок и молодо выглядит. Лет на сорок. Но это ведь утешительная обманка, когда мы говорим, что полжизни прожито и еще, мол, полжизни впереди. Это же только математический расчет, а не качество этой самой жизни. То, что доступно в молодости, уже все менее и менее по силам в преклонном возрасте. Например, попробовать пройтись на руках…

Уверена, что все это Костя прекрасно понимает. Он по-прежнему радушный хозяин. Его готовка все так же превосходна, а в доме чистота такая, что просто загляденье. Он так же умело рассказывает анекдоты и байки, весело смеется. Вот только в глубине его глаз постоянно разлита какая-то неизбывная тоска, а в речах проскальзывает горечь от несбывшегося.

И уже никто – ни мы, его друзья и родственники, ни он сам – не верит, что он сможет ужиться под одной крышей с чужим человеком. А для него, после стольких лет одиночества, любая женщина – чужой человек. Ему не притереться ни с кем! Сложно, неприятно. Да и зачем? Он сам себе хозяин.

Притереться, кстати, ключевое слово. Каждый человек – это своего рода шестеренка, и, чтобы семейная жизнь сложилась удачно, должны совпасть зубчики. В молодости они достаточно мягкие и могут воистину притереться друг к другу. Семейный механизм будет работать, как хорошие часы. Но с возрастом – на холостом ходу – шестеренки нашей души обрастают, как днище корабля ракушками в тропических морях. Подобная деталь становится попросту непригодной для использования в таком сложном механизме, как семья.

Стоит ли жалеть таких людей? Они вполне довольны своей жизнью. Мало ли на свете тех, кто выше всего ценит свою свободу? Ну, сберегли до старости. И что? Честно скажу: «Не понимаю такой выбор». Впрочем, и не осуждаю. Это только знаменитый папа у Маяковского был способен однозначно расставить все пресловутые точки и ответить на вопрос: что такое хорошо и что такое плохо. Мне кажется лишь, что закоренелые холостяки лишают себя важнейших и сильнейших радостей в жизни. У них свой взгляд. Главное, чтобы в глазах потом тоска не разливалась. Ведь возвращаясь к упомянутому «стакану воды», помирать будут, может, и пить не захотят. Но это относится к идейным борцам за мифическую свободу. А вот те, кто просто откладывает семейные узы на потом, рискуют. Можно так наоткладываться, что и охнуть не успеешь.



