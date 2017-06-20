​…А «золота» маловато

В последний день чемпионата Азии по видам борьбы среди юниоров, проходившего в городе Тайчжуне (Китайский Тайпей), разыгрывались медали в вольном стиле. Правда, еще накануне наш Дархан Калкенов (50 кг) успел отметиться на второй ступеньке пьедестала почета. А под занавес турнира отличились еще несколько его товарищей по команде. Вторую серебряную медаль получил Мухаммед Куатбек (55 кг), свои схватки за третьи призовые места выиграли Султан Беисов (60 кг), Жаксылык Султан (74 кг) и Серик Батырханов (96 кг).

Жаль, что на три стиля борьбы (греко-римский, вольный и женский) у нас на Тайване была всего одна золотая медаль: ее в весовой категории до 63 кг завоевала Айна Темиртасова.