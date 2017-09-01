Абаев ответил на предложения казахстанцев "отправить министров на месяц в аул"

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев ответил на предложение некоторых казахстанцев "отправить министров на месяц в аул", передает Kazpravda.kz
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"Находясь с рабочей поздкой в Алматы, я дал согласие участвовать в проекте телеканала "Qazaqstan" "24 сағат табиғат құшағында". Я считаю этот проект нужным, так как он призван показать зрителям богатство нашей природы, и готов один из дней своего трудового отпуска посвятить съемочному процессу", – написал министр в Facebook
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"Что касается предложений "отправить министров на месяц в аул вкусить реальной жизни казахстанской глубинки", то хочу сказать, что практически все свое детство до 17 лет я прожил в ауле, где в трудные годы не было света и воды, все мои родные из аула, и я по-прежнему регулярно там бываю. Поэтому даже такие проекты вряд ли меня чем-то удивят", – добавил Абаев.
Напомним, ранее сообщалось о том, что министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев планирует
принять участие в реалити-шоу, которое запускается на телеканале Qazaqstan.