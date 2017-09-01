Абаев ответил на предложения казахстанцев "отправить министров на месяц в аул"

Политика
1047
Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев ответил на предложение некоторых казахстанцев "отправить министров на месяц в аул", передает Kazpravda.kz.

"Находясь с рабочей поздкой в Алматы, я дал согласие участвовать в проекте телеканала "Qazaqstan" "24 сағат табиғат құшағында". Я считаю этот проект нужным, так как он призван показать зрителям богатство нашей природы, и готов один из дней своего трудового отпуска посвятить съемочному процессу", – написал министр в Facebook.

"Что касается предложений "отправить министров на месяц в аул вкусить реальной жизни казахстанской глубинки", то хочу сказать, что практически все свое детство до 17 лет я прожил в ауле, где в трудные годы не было света и воды, все мои родные из аула, и я по-прежнему регулярно там бываю. Поэтому даже такие проекты вряд ли меня чем-то удивят", – добавил Абаев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев планирует принять участие в реалити-шоу, которое запускается на телеканале Qazaqstan.

Популярное

Все
В попытке изнасилования девочки подозревают жителя Кентау
Меры по укреплению продбезопасности РК обсудил премьер-министр с западными дипломатами
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 апреля
США хотят нарастить инвестиции и торговлю с Казахстаном
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
О ситуации на казахстанско-узбекской границе рассказали в КГД
Второе за сутки ДТП с тремя погибшими произошло в Казахстане
Схемы движения трех автобусных маршрутов изменили в Астане из-за дорожных работ
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Сколько человек заболели коронавирусом в Казахстане по состоянию на 22 апреля
Пять новаций Социального кодекса
Казахстанцы смогут работать 4 дня в неделю
Казахстанские боччисты начали подготовку к национальному первенству
Душили и забрали 22 млн тенге – подозреваемых в дерзком нападении задержали в Жетісу
19 операций перенес 10-летний ребенок с тяжелыми ожогами в Шымкенте
Почти 700 тысяч тенге штрафов: без прав и номеров лихачил водитель в ЗКО
На территории музея-заповедника "Сарайшык" откроют визит-центр
Приграничье: от депрессивности – к развитию
Похоронная отрасль Казахстана превратилась в высокодоходный бизнес, где нет места состраданию, а есть лишь жажда наживы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 апреля
Трио вымогателей поймали с поличным в Жаркенте
3 человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Туркестанской области
Обезглавленный труп женщины в Алматы: подозреваемый задержан
Покорившей 8-метровую высоту девочке пришлось вызывать спасателей в Риддере
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
В Казахстане будет запущена новая юношеская футбольная лига, которая не имеет аналогов в нашей стране
Есть статус - будут и достижения
Сатпаевские лицеисты выиграли образовательную путевку в Великобританию в трехъязычном состязании на тему экологии
Жизнь после смерти

Читайте также

Назначен заместитель акима Атырауской области
Токаев встретится с президентом ФИФА и лидером Таджикистана
Казахстану нужна новая генерация образованных и подготовлен…
Ключевой тезис выступления президента на сессии АНК назвал …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]