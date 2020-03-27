Абаев высказался о казахстанцах, застрявших в Индии
Айдана Демесинова
Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал случай с гражданами Казахстана, которые не могут вылететь из Индии, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"О гражданах, которые не могут вылететь из Индии в Казахстан. На текущий момент речь идет о 76 казахстанцах. Как вы знаете, Индия закрыла все границы до 15 апреля. Запрет стоит на все воздушные, наземные и морские перемещения. Поэтому сейчас дата и пути вывоза наших граждан находятся на стадии рассмотрения", – сказал Абаев во время онлайн-брифинга.
Ранее сообщалось о первой смерти от коронавируса в Казахстане. В настоящее время в стране подтверждено 125 случаев регистрации коронавирусной инфекции.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь.
Перед этим в Казахстане объявили ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.
В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу Казахстана в период действия чрезвычайного положения.