Политика
Абай Тасбулатов стал вице-спикером Мажилиса
Жания Уранкаева
Абай Тасбулатов единогласно избран вице-спикером Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Пленарное заседание Мажилиса Парламента РК председатель Мажилиса Кабибулла Джакупов начал с поздравления именинников, среди которых: Сергей Дьяченко, отметивший день рождения 18 сентября, а также Абай Тасбулатов, которому 21 сентября исполнилось 64 года. Далее председатель Джакупов предложил на должность вице-спикера кандидатуру Абая Тасбулатова.

Мажилисмены в составе 103 человек единогласно проголосовали за предложенную кандидатуру.

Ранее депутат Мажилиса Парламента Абай Тасбулатов был командующим Республиканской гвардией Казахстана, прошел славный боевой путь в Воо­руженных силах страны, был начальником военной академии по подготовке кад­ров, заместителем министра обороны. Шесть лет служил в должности командующего Республиканской гвардии, воспитал немало достойных солдат и офицеров.

Тасбулатов Абай Болюкпаевич родился в 1951 году. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени Фрунзе в Москве. Кандидат исторических наук, профессор, член-корреспондент Академии военных наук РФ, воинское звание – генерал-лейтенант.

С 1969 года – на службе в Вооруженных силах. Из них с 1973 по 1997 год – в Алматинском высшем общевойсковом командном училище, где прошел путь от командира взвода курсантов до начальника училища. Работал начальником отдела Государственного комитета обороны. Назначался начальником Военной академии Вооруженных сил республики. С января 2002 года – заместитель министра обороны РК.

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