Свежий выпуск Абай в Бресте Любовь ШАШКОВА

«Здесь представлены книги на 27 языках народов мира, – пишет Алесь Николаевич. – Конечно, ни один библиофил не пройдет мимо раритетов. Самая старая книга – «Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли российским оружием, сочиненная на немецком языке и в собрании Академическом читанная членом Санкт-Петербургской Академии наук и Профессором древности и истории, также членом Геттингенского собрания Иоганном Ебергардом Фешером», вышедшая в 1774 году. Интерес вызывает «Путешествие по Полесью и белорусскому краю» Павла Шпилевского (1858), а также «Беловежская пуща» Т. Карцева (1903). Хранится в библиотеке и «Жизнь животных» А. Брэма в 10 томах (1892–1896).

Конечно же, читатели библиотеки не единожды снимали с ее полок произведения писателей Казахстана. Чокан Валиханов, Мухтар Ауэзов, Ануар Алимжанов, Адий Шарипов, Сагингали Сеитов, Ильяс Есенберлин, Сакен Сейфуллин, Мухтар Шаханов, Морис Симашко, Олжас Сулейменов, Бахытжан Канапьянов – эти и другие имена хорошо известны в Беларуси и на Брестчине. Всего в библиотеке – 78 экземпляров книг казахстанских литераторов. Из них пять – на казахском языке. Заведующая общим читальным залом библиотеки Тамара Глазкова знакомит с изданиями, связанными с Абаем.

Из книг самого Абая Кунанбаева – это «Избранное» на русском языке, вышедшее в Москве в 1970 году, и сборник «Степной простор», составленный из переводов стихотворений классика казахской литературы на белорусский язык. Переводчик – лауреат Государственной премии Беларуси Микола Метлицкий. Книга вышла в издательстве «Литература и искусство» в Минске. Конечно, библиотеке хотелось бы иметь хотя бы одну книгу Абая на казахском языке. В фондах есть издание романа-эпопеи Мухтара ­Ауэзова «Путь Абая» в двух томах (1987 год), а также «Путь Абая» из «Библиотеки всемирной литературы» (1971) с замечательными иллюстрациями Евгения Сидоркина. Еще – «Абай» в алматинском издании 1957 года и «Абай» уже 1958-го, московского издательства. Есть собрание сочинений Мухтара Ауэзова в пяти томах, разумеется, тоже с «Абаем».

Читатели имеют возможность познакомиться с легендарной эпопеей и по изданиям «Художественной литературы» 1974 и 1982 годов. В шеститомное собрание сочинений Леонида Соболева вошла их совместная с Мухтаром Ауэзовым трагедия в четырех актах «Абай». Брестские библиографы отдельно выделяют журналы «Мир библиографии», «Мир музея», «Человек» со статьями Я. Абдеевой, А. Досановой «Абай, вышедший из русского народа: казахская пушкиниа­на», А. Нысанбаева «Феномен художественной правды: антроподицея Абая».

В последние годы в Брестскую областную библиотеку поступили монография А. Нуркатова «Путь к себе: поэтические традиции Абая» и книга Г. Бельгера «Властитель – Слово: статьи и заметки о переводах стихотворений Абая на русский и немецкий языки». Абаевская составляющая, несомненно, будет и в дальнейшем расширяться в брестском книжном собрании. А значит – все больше читателей будут открывать вечный родник творчества Абая.

– Нашим партнером в пропаганде Абая является издательский дом «Звязда», открывший интернет-площадку «Абай шествует по планете», – добавляет Тамара Глазкова. – Это важный электронный ресурс, который помогает нашим читателям узнавать и литературу Казахстана, и изучать наследие Абая.



Ждем ответов читателей на вопросы (Lubashashkova2010@mail.ru):

1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?

2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?