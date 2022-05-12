Абдалы Нуралиев встретился с сельчанами Жамбылской области

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Абдалы Нуралиев посетил ряд сёл Кордайского района, побывал на строительных площадках и встретился с жителями региона.

В ходе встреч депутат детально обсудил с земляками предстоящую конституционную реформу и вопросы, выносимые на республиканский референдум 5 июня 2022 года.

«Глава государства озвучил несколько пакетов политических реформ. Мы знаем и видим, что люди действительно ждали этих изменений. В своём Послании народу Казахстана Президент обозначил задачи, требующие немедленного решения, нацеленные на построение Нового Казахстана. Сейчас мы видим, что в этом направлении проводится большая работа», - отметил сенатор.