Политика
Абдрахманов поздравил с назначением нового главу МИД Кыргызстана
Жанат Тукпиев
Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Кыргызской Республики Чингизом Айдарбековым поздравил его с недавним назначением и пригласил посетить с визитом Астану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

"Руководители внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня", – говорится в информации.

В ведомстве добавили, что министры будут тесно координировать вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч глав государств Нурсултана Назарбаева и Сооронбая Жээнбекова.

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