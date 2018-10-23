Абдрахманов поздравил с назначением нового главу МИД Кыргызстана
Жанат Тукпиев
Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Кыргызской Республики Чингизом Айдарбековым поздравил его с недавним назначением и пригласил посетить с визитом Астану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
"Руководители внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня", – говорится в информации.
В ведомстве добавили, что министры будут тесно координировать вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч глав государств Нурсултана Назарбаева и Сооронбая Жээнбекова.