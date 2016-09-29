Абдыкаликова: Отсутствие взаимопонимания между народами – главная проблема современности

Политика
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Азамат Сыздыкбаев
Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в работе V Бакинского Международного гуманитарного форума, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорду.

В мероприятии приняли участие представители государственных структур из более 100 стран мира, лауреаты Нобелевской премии, известные деятели науки, культуры и искусства, представители экспертного сообщества.

"V Бакинский международный гуманитарный форум – это площадка мирового масштаба, которая дает понимание в каком направлении движется общество. Здесь идет поиск ответов на глобальные вызовы ХХI века", – отметила Абдыкаликова в своем выступлении.

Госсекретарь подчеркнула, что главной проблемой современности является отсутствие доверия и взаимопонимания между народами. Она заострила внимание участников форума на Манифесте Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "Мир. XXI Век", который содержит главные принципы для предотвращения мирового катаклизма.

Также Абдыкаликова провела встречу с председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым, в ходе которой была подчеркнута высокая динамика казахстанско-азербайджанских отношений.

По словам Абдыкаликовой, важным событием в двусторонних отношениях в текущем году станет официальный визит Президента РК Назарбаева в Азербайджан. Государственный секретарь выразила искреннюю признательность азербайджанской стороне за неизменную поддержку казахстанских инициатив, а также за активное участие в мероприятиях по подготовке к проведению международной выставки "ЭКСПО-2017" в Астане.

В этот же день Абдыкаликова встретилась с первой леди Азербайджанской Республики, президентом фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. В ходе встречи Госсекретарь РК подчеркнула, что отношения между нашими странами развиваются в соответствии с договором о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях, подписанным по итогам официального визита Президента РК Назарбаева в Баку в мае 2005 года.

В рамках визита в Баку Абдыкаликовой запланирована еще одна встреча, посвященная 25-летию Независимости Республики Казахстан с участием актива общества дружбы "Казахстан – Азербайджан", бизнес-сообщества, соотечественников. 

Планируется, что по итогам мероприятия будет принята Декларация V Бакинского международного гуманитарного форума.

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