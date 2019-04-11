Абдыкаликова посетила малообеспеченные семьи Тараза

Сегодня во второй половине дня Правительственная рабочая группа под руководством заместителя Премьер-Министра РК Г. Абдыкаликовой прибыла в Жамбылскую область с целью разъяснению основных направлений новых социальных мер Елбасы «Әлеуметтік қамқорлық», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.
В составе рабочей группы — вице-министр труда и социальной защиты населения Е. Жилкибаев, вице-министр здравоохранения Л. Актаева, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства М. Жайымбетов.
Первым пунктом рабочей поездки стало посещение малообеспеченных семей г. Тараз. Так, многодетной матери Айнур Науатовой, воспитывающей вместе с супругом-пенсионером шестерых школьников, были даны разъяснения по адресной социальной помощи в новом формате. С 1 апреля им произведен перерасчет АСП, теперь они будут получать 144 тыс. 600 тенге.
Далее заместитель Премьер-Министра и вице-министр труда и социальной защиты населения проинспектировали работу Центра обслуживания населения, в котором оказывается 621 государственная услуга. В I квартале этого года гражданам уже оказано свыше 20 тыс. услуг.
Также члены Правительственной рабочей группы ознакомились с работой Центра занятости г. Тараз, где рассмотрели алгоритм назначения АСП. В 2018 году более 12 тыс. человек получили различные услуги. В целом, по области охват активными мерами занятости за январь-февраль 2019 года составил 5999 человек. Создано 1903 постоянных рабочих мест, привлечено к оплачиваемым общественным работам 2277 человек.
В завершение дня Гульшара Абдыкаликова провела личный прием граждан. В частности, с просьбой помочь получить кредит для создания бизнеса обратился Али Коштай из Байзакского района. Он отучился по второму направлению (развитие массового предпринимательства) Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» и получил сертификат. Его вопрос решен положительно, вице-премьер дала конкретное поручение руководству региона.
В это же время другие члены рабочей группы выехали в различные организации области. Так, вице-министр здравоохранения Л. Актаева — в Жуалинский район, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства М. Жайымбетов — по объектам энергетики, строительства и ЖКХ г. Тараз. Они посетили поликлиники, больницы, строительные площадки, объекты энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, где встретились с работниками здравоохранения, строителями, а также с жителями села. Кроме того, ими проведены встречи с представителями трудовых коллективов, где были даны исчерпывающие разъяснения по вопросам социально-трудовой сферы.
Рабочая поездка в Жамбылской области продолжается, добавили в пресс-службе.
