Абдыкаликова посетит в Вашингтоне мероприятия в честь Наурыза

Политика
Ксения Воронина
Фото с сайта khabar.kz
12 марта в Вашингтоне Госсекретарь РК Гульшара Абдыкаликова посетит торжества, посвященные празднованию "Наурыз мейрамы", с участием элиты американской столицы – представителей Белого дома, Государственного департамента, Конгресса, дипломатического корпуса, деловых и общественных кругов США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство "Хабар".

Программа пребывания Госсекретаря в США очень насыщенна, но, несмотря на плотный график, она встретилась с казахстанскими студентами – стипендиатами программы "Болашак". 


Также Абдыкаликова обменялась мнением по актуальным вопросам сотрудничества с заместителем Государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека Сарой Сьюэлл. Во время беседы Госсекретарь Казахстана ознакомила американскую сторону с основными положениями Плана нации "100 конкретных шагов" по реализации пяти институциональных реформ, инициированных Президентом Нурсултаном Назарбаевым.

В этот же день, 11 марта, Гульшара Абдыкаликова выступила в одном из ведущих исследовательских институтов США – Международном научном центре имени Вудро Вильсона. В своей речи она акцентировала внимание на вопросах укрепления общенационального единства, межэтнического и межконфессионального согласия в Казахстане, подготовки кадров за рубежом в рамках программы "Болашак". В ходе мероприятия, участие в котором приняли более 100 представителей американских экспертных, академических и общественных кругов, а также студенты университетов Вашингтона, Абдыкаликова ответила на многочисленные вопросы аудитории, в том числе о политике Главы государства, об усилиях Правительства РК по расширению экономических и политических возможностей женщин.

Второй день визита Государственного секретаря нашей страны в Вашингтон завершился участием в гала-приеме международной неправительственной организации "Глобальное партнерство "Живые голоса".

Далее визит казахстанской делегации будет продолжен в Нью-Йорке, где Госсекретарь примет участие в 60-й сессии Комиссии ООН по положению женщин, проведет презентацию деятельности Национальной комиссии при Президенте РК по делам женщин и семейно-демографической политике.

